Bad Rappenau. (pol/mare) "Feiern bis der Arzt kommt" ist ja eine für die närrische Jahreszeit beliebte Redewendung. Am Montagabend traf auf eine 20-Jährige bei einer Faschingsveranstaltung in Obergimpern wohl eher das Motto "Randale bis die Polizei kommt" zu. Doch wie die Beamten mitteilen, ließ sich die junge Dame davon nicht beirren und zeigte sich in wahrstem Wortsinn bissig.

Aber der Reihe nach: Bei der Feier in der Sporthalle fiel die 20-Jährige im Lauf des Abends auf - sie griff nämlich andere Partygäste an und randalierte ordentlich. Beruhigen konnten die Ordnungshüter sie aber nicht - die junge Frau "tobte" regelrecht, wie es im Polizeibericht heißt.

Ein Beamter griff dann nach ihr, um sie aus der Menschenmenge wegzuziehen. Doch die Frau biss dem Polizisten in den Finger und es kam zu einem Gerangel, bei dem sowohl der Polizist als auch die Angreiferin zu Boden gingen.

Jetzt wurde es erst richtig heftig: Die 20-Jährige stürzte sich auf den Beamten und biss ihm ins Gesicht. Sie wurde schließlich aber festgenommen und aufs Revier gebracht. Dort wurde die Geschichte aber noch größer: Denn die 20-Jährige hatte zuvor schon einen anderen Partygast gebissen.

Und (natürlich) war Alkohol im Spiel. Eineinhalb Promille ergab ein Atemalkoholtest bei der jungen Frau. Der Polizist musste derweil ärztlich versorgt werden.

Dies war aber nicht der einzige Fall bei besagter Party: Die Polizei hatte früher am mit einem 15-Jährigen zu tun, der arg betrunken war und vom Sicherheitsdienst aus der Halle geworfen worden war. Er versuchte aber, über die Hintertür wieder in die Sporthalle zu kommen, wurde aber von der Security erwischt.

Einsicht hatte er aber keine - er war aggressiv und beleidigte die Sicherheitsleute. Und als die Polizei eintraf, rastete der Jugendliche regelrecht aus. Und zwar so sehr, dass schließlich die Handschellen klickten und es aufs Eppinger Revier ging. Dorthin kam später die Mutter des Jungen, der bei der Polizei kein Unbekannter ist. Sie schaffte es schließlich, ihn zu beruhigen.