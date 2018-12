Am stärksten wird der Verkehr in der Kirchenstraße beeinträchtigt. Wenn sich hier die Bahnschranken schließen, kommt es immer wieder zu längeren Staus in beiden Richtungen. Foto: Armin Guzy

Bad Rappenau. (guz) Seit der letzten Verkehrszählung vor vier Jahren ist das Fahrzeugaufkommen in der Bad Rappenauer Innenstadt zwischen acht und 16 Prozent gestiegen. Die Kreuzungen sind aber noch immer hinreichend leistungsfähig, um auch mit dieser Zahl an Fahrzeugen klarzukommen - und haben sogar noch Reserven. Die Stadt muss folglich vorerst nicht in teure Ausbaumaßnahmen investieren.

Zu diesem Ergebnis kommt das Verkehrsplanungsbüro BS-Ingenieure aus Ludwigsburg, das ermittelt hat, wo die Gefahr im Stau zu stehen am größten ist, und wie viele Autos und Lastwagen täglich durch die Innenstadt rollen: An einem "repräsentativen Werktag ohne wetterbedingte Störungen" sind es mehr als 40.000. Am stärksten belastet ist die Heinsheimer Straße: Auf ihr fahren täglich rund 14.600 Fahrzeuge - Mehrfachfahrten eingerechnet.

Hintergrund Bei der Verkehrserhebung wurde auch untersucht, ob entlang der viel befahrenen Heinsheimer Straße stadteinwärts ein eineinhalb Meter breiter Schutzstreifen für Fahrradfahrer eingerichtet werden kann. Die BS-Ingenieure kommen zu dem Schluss, dass dies grundsätzlich möglich ist. Die Fahrbahn würde sich dann jedoch auf 6,30 Meter Breite verengen und die bisherigen längs der [+] Lesen Sie mehr Bei der Verkehrserhebung wurde auch untersucht, ob entlang der viel befahrenen Heinsheimer Straße stadteinwärts ein eineinhalb Meter breiter Schutzstreifen für Fahrradfahrer eingerichtet werden kann. Die BS-Ingenieure kommen zu dem Schluss, dass dies grundsätzlich möglich ist. Die Fahrbahn würde sich dann jedoch auf 6,30 Meter Breite verengen und die bisherigen längs der Goethe- und der Frauenstraße angeordneten Parkplätze müssten entfallen. Entlang der ebenfalls geprüften Siegelsbacher Straße ist den Planern zufolge nur ein Schutzstreifen möglich, wenn deutlich in den Straßenverlauf und die bisherigen Parkmöglichkeiten eingegriffen wird. Hier wäre auch nur auf 1,20 Meter Breite Platz für Radfahrer; die Fahrbahn würde dadurch auf bis zu fünf Meter eingeengt. (guz)

Die Wartezeiten an den Kreuzungen und Kreisverkehren "sind grundsätzlich gering", berichtete nun BS-Mitarbeiter Dominik Bertsch dem Gemeinderat. Wenn sich allerdings die Schranken an einem der drei Bahnübergänge senken, komme es zeitweise schon zu "spürbaren Beeinträchtigungen" in beiden Richtungen - am ehesten am Übergang Wimpfener Straße/Kirchenstraße. Dort stauten sich die Fahrzeuge am Untersuchungstag bis in die Schwaigerner- und in die Wimpfener Straße zurück. Nach Schrankenöffnung löste sich der Stau dann zwar auch schnell wieder auf, doch wegen der engen Zug-Takte war die Kreuzung kurz darauf erneut dicht.

Ein besseres Zeugnis stellen die Gutachter der Bahnquerung in der Straße Hinter dem Schloss aus: Weil sich die Schranken hier seltener senken, halten die Verkehrszähler die Beeinträchtigung dort für "erträglich". Jedoch folgten zwei der drei beobachteten Rotphasen so dicht aufeinander, dass die Überfahrt nur eine halbe Minute möglich war - für die Autos am Ende der Schlange zu kurz: Sie mussten dann erneut warten.

Die Pläne, diesen Bahnübergang durch eine Unterführung staufrei zu machen, sind zwar fast vier Jahre alt und einstweilen vom Tisch in die Schublade gewandert - aber eben noch nicht in den Papierkorb. 2015 wurden die dafür nötigen Investitionen auf mindestens zwölf Millionen Euro geschätzt, inzwischen dürften es angesichts des Baubooms wohl 30 Prozent mehr sein.

Am Bahnübergang nach Babstadt wurden die deutlich kürzesten Rot-Phasen gemessen. Dort wurden auch die wenigsten Schrankenschließungen gezählt.

"Nichts Überraschendes - die Erkenntnisse entsprechen dem Bauchgefühl", kommentierte Klaus Ries-Müller (ÖDP) die nun vorgestellten Ergebnisse, deren Aussagekraft nicht alle Stadträte überzeugte. Klaus Hocher (CDU) regte an, "auch mal morgens zu zählen, wenn die Eltern ihre Kinder zur Schule bringen, und mittags um Zwölf", denn dann seien in manchen Bereichen "die Kreisel zu".

Die Spitzenzeiten beim Verkehrsaufkommen lägen erfahrungsgemäß zwischen 6 und 10 Uhr, vor allem aber zwischen 15 und 19 Uhr, wenn sich Freizeit-, Einkaufs- und Feierabendverkehr überlagerten, antwortet Verkehrsplaner Bertsch auf Hochers Einwand.

Was Verwaltung und Gemeinderat nun mit den Zahlen anfangen, soll in einer Klausursitzung beraten werden. Immerhin: Akuter Handlungsbedarf wurde nicht festgestellt. Dass die Planungen zur umstrittenen Unterführung "Hinter dem Schloss" angesichts der aktuellen Haushaltslage neuen Schwung bekommen, ist allerdings auch nicht zu erwarten.