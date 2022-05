Dr. Mario Schubert ist neuer Chefarzt der Onkologie an der Kraichgauklinik. Foto: privat

Bad Rappenau. (RNZ) Die Kraichgau-Klinik hat einen neuen Chefarzt für Onkologie: Mario Schubert hat die Position am 1. Mai angetreten. Er folgt damit auf Dr. Peter Trunzer, der sich Ende 2021 nach 31 Jahren in der Kraichgau-Klinik verabschiedete, um sich verstärkt anderen Interessen zu widmen.

Schubert stammt aus Heidelberg und studierte dort an der medizinischen Fakultät. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Der 48-Jährige ist bereits seit sieben Jahren in der onkologischen Reha tätig und war zuletzt Leitender Arzt der Onkologie in einer Fachklinik für onkologische Rehabilitation und Anschlussrehabilitation.

Schuberts Schwerpunkte liegen in der Behandlung von tumor- und therapiebedingten Folgestörungen, beispielsweise das chronische Erschöpfungssyndrom oder chemotherapie-bedingte periphere Neuropathien.

Eine besondere Aufgabe sieht der frischgebackene Chefarzt in der zunehmenden Digitalisierung. "Die digitale Patientenakte, Online-Kommunikation mit Patienten und Leistungserbringern sowie die Integration digitaler Therapieangebote, zum Beispiel in der Reha-Nachsorge, sind gleichzeitig Herausforderung und Chance", erklärt Schubert.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Schubert einen erfahrenen und breit aufgestellten Experten als Chefarzt für die Onkologie gewinnen konnten", sagt Kaufmännische Direktorin Regina Demmel.