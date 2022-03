Bad Rappenau. (fsd) Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren viele Einschnitte in das gesellschaftliche Leben mit sich gebracht. Manche wiegen schwerer als andere. Aber einige können auch lebensgefährliche Folgen mit sich bringen. Laut der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) konnten 2020 bundesweit rund eine Million Kinder nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden. Als solcher werden diejenigen bezeichnet, die das Schwimmabzeichen in Bronze abgelegt haben. Auch die Seepferdchen konnten nicht abgelegt werden. Schwimmen ist allerdings überlebenswichtig. Die Folge: Immer mehr Kinder können nicht schwimmen.

"Schwimmen ist genauso wichtig wie Radfahren", findet Saskia Krugmann, Vorsitzende des DLRG-Ortsvereins in Bad Rappenau. Umso erfreulicher sei es, dass man nun seit einigen Wochen wieder mit Schwimmkursen für Kinder starten konnte. Diese sollten mindestens fünf Jahre alt sein. "Denn die Koordination zwischen Armen und Beinen muss funktionieren", erklärt Krugmann und fügt an: "Es ist sonst frustrierend für das Kind, wenn es nicht klappt wie gewünscht." Ständiger Begleiter der Kurse ist eine gelbe Badeente. Anhand eines kindgerechten Heftes samt passendem Aufkleber zu jeder Übung können die Kinder ihre Errungenschaften optisch abhaken.

Die Nachfrage ist laut Krugmann "riesig". Binnen 60 Sekunden waren die drei aktuell laufenden Kurse, die an elf Terminen über rund 50 Minuten stattfinden, ausgebucht. "Wir verfahren nach dem Windhund-Prinzip", sagt Krugmann. Also wer zuerst kommt, schwimmt zuerst. "Aber wir hatten noch niemanden, der nicht spätestens beim dritten Mal dabei war."

Ziel der Kurse ist es, sich mit dem Wasser vertraut zu machen. "Es geht vor allem um die Wassergewöhnung", erklärt die Expertin. Denn viele Kinder hätten in der Zeit, in der Schwimmbäder geschlossen waren und man wenig Möglichkeiten hatte zu schwimmen, eine Angst vor Wasser entwickelt. "Es wäre wünschenswert, wenn die Kinder am Ende ihr Seepferdchen ablegen, aber die Vertrautheit mit dem Wasser hat Vorrang."

Dass der DLRG-Ortsverein die Schwimmkurse momentan anbieten kann, hat sie auch der Stadt zu verdanken. Denn normalerweise hat das Lehrschwimmbecken, das an die Grundschule in Obergimpern angeschlossen ist, nur von den Sommer- bis zu den Osterferien geöffnet. Die Schwimmkurse dauern jedoch bis zu den Pfingstferien. Krugmann hofft, dass man dann im Herbst wieder neue Kurse in Obergimpern anbieten kann. Jedoch könne man das noch nicht absehen, denn erst müsste das Bad routinemäßig auf Mängel untersucht werden.

Von der Landesförderung für Schwimmkurse profitierte die DLRG-Ortsgruppe in der Kurstadt bislang nicht, erklärt Krugmann auf Nachfrage. "Es gibt ein paar Richtlinien, bei denen wir noch sehen müssen, ob sie umgesetzt werden können." Der Gesamtumfang des Kurses muss mindestens 600 Minuten betragen, sollte möglichst vor 16.30 Uhr oder an Wochenenden und in Ferienzeiten stattfinden und die Niveaustufen 1 und 2 (Wassergewöhnung und Grundfertigkeiten des Schwimmens) der "Empfehlungen für den Schwimmunterricht in der Schule" abbilden.

Mit Blick auf Möglichkeiten zum Schwimmen hat es die DLRG-Ortsgruppe nicht leicht. Vor der Corona-Pandemie konnten die Mitglieder regelmäßig in der Vesalius-Klinik ihre Bahnen ziehen. "Sie lassen aber seitdem keine Externen mehr herein", sagt Krugmann, die hofft, dass sich das in nächster Zeit wieder ändert. Über die Sommermonate nutze man das Freibad für das Training. Für das Kinder-Training könne man aktuell das Rappsodie-Hallenbad nutzen. "Das wird gut angenommen. Sie sind froh, dass sie ins Wasser können", erklärt die Vorsitzende, die auch den Neubau des Bades herbeisehnt. "Wir warten händeringend darauf und freuen uns. Es ist toll und bringt uns als Verein sehr viel."