Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Pünktlich zur Eröffnung der sanierten Laufbahn im Waldstadion lugte die Sonne aus der dichten Wolkendecke hervor und sorgte bei den Verantwortlichen einmal mehr für strahlende Gesichter. Nach knapp fünf Monate langen umfangreichen Baumaßnahmen konnte die Tartanbahn am Donnerstag ihrer Bestimmung übergeben werden.

"Es war ein großes Projekt für die Stadt und keine günstige Geschichte", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei, "aber wir mussten und wollten es machen." Denn die Kurstadt habe eine große Leichtathletik-Tradition, die auch ein Waldstadion in einem vorzeigbaren Zustand verdiene. Rund 800.000 Euro hat die Kommune in den neuen Stadionboden investiert, unterstützt wurde sie aber mit rund 137.000 Euro aus der Landes-Sportstättenförderung. Der Rathauschef ist heilfroh, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden konnten. Das sah nicht immer danach aus. Denn nach dem Baustart im Mai geriet das Projekt immer mal wieder ins Stocken. Zunächst sorgten Materialengpässe und Lieferschwierigkeiten bei den Verantwortlichen für Stirnfalten.

Dann machte das größtenteils schlechte Wetter im August den Arbeitern oft einen Strich durch die Rechnung. "Anfang August haben wir gedacht: Das wird nichts mehr", sagte Frei. "Aber dann kamen zum Glück noch ein paar sonnige Tage, und wir konnten es durchziehen." Denn für den Einbau des Kunststoffbelags muss es unbedingt trocken sein. "Wenn es das nicht ist, reagiert der Porenschluss mit dem Wasser, und es bilden sich Blasen", erklärte Jürgen Haas, Geschäftsführer des auf Sportanlagen spezialisierten Ingenieurbüros "Plankonzept" aus Brackenheim, bei einem Besuch auf der Anlage während der Arbeiten Anfang September. Dies würde die Qualität der Laufbahn mindern und gegebenenfalls sogar eine Nachbesserung erforderlich machen.

Haas gab darüber hinaus weitere Einblicke in die Maßnahme in der Kurstadt. "Jedes Projekt hat seine eigenen Herausforderungen", erklärte der Fachmann, der seit rund 30 Jahren solche Sanierungen plant. In Bad Rappenau hätten vor allem Setzungen des Untergrunds für Schwierigkeiten gesorgt. "Wir mussten in kritischen Bereichen tiefgründiger arbeiten und alles austauschen." Nun aber soll der Stadionboden wieder rund 25 Jahre aushalten.

Neben der Sanierung der Laufbahn wurden im Zuge der Arbeiten auch der einstige Wassergraben entfernt, weil er nicht mehr benötigt wird, und die Diskus-Anlage in den westlichen Teil des Stadionareals verlegt. Darüber hinaus wurde die Laufbahnkante, die zur Entwässerung dient, erneuert und im Übergang zur Rasenfläche eine Mähkante geschaffen. Lob für das Projekt kam im Anschluss von Nutzern des Stadions. Kay Schüßler, Vorsitzender des TV Bad Rappenau, freute sich über die neue Anlage und sah darin eine Investition in die Zukunft. "Wenn man Kinder zum Sport bringen will, benötigt man dafür sehr gute Voraussetzungen." Und diese habe man im Waldstadion, das optimal gelegen sei. "Ich freue mich auf viele sportliche Stunden auf dem neuen Sportplatz."

Nach der Einweihung eines Multifunktionsspielfeldes, dem Bau eines Fahrradwegs zur Siegelsbacher Straße und der Befestigung des Parkplatzes, war es das vierte Projekt binnen weniger Jahre, das die Stadt rundum beziehungsweise im Waldstadion umgesetzt hat. In der jüngeren Vergangenheit hat die Kommune so insgesamt rund 1,2 Millionen Euro in die Infrastruktur und Attraktivität der Sportanlage investiert. Und es wird nicht das letzte Projekt am Ort sein, sagte Frei. Denn sowohl der TV als auch der VfB Bad Rappenau planen Renovierungen im Clubhaus, die "eine weitere Aufwertung mit sich bringen. Da helfen wir als Stadt mit."