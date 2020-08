Bad Rappenau. (rnz) Für den Rückbau der Betonschalung am südlichen Brückenbauwerk der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Bad Rappenau (35) im Rahmen des A6-Ausbaus ist eine Vollsperrung der Landesstraße L1107 notwendig. Die Sperrung beginnt nach Mitteilung des privaten Autobahnbetreibers ViA6West am Donnerstag, 20. August, 23 Uhr, und dauert voraussichtlich bis Freitag, 21. August, 7 Uhr.

Die Zufahrten zu den Gewerbegebieten "Buchäcker" und "Wilhelm-Hauff-Straße" sowie zum Autohof-24 sind jederzeit gewährleistet. Die Anschlussstellen der Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim beziehungsweise Heilbronn sind von der Sperrung nicht betroffen und können über die Umleitung angefahren werden. Die Umleitungsstrecke über Bonfeld, Kirchhausener Straße, B 39 (U 62/U 64) ist entsprechend ausgeschildert.