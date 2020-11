Bad Rappenau. (guz/zg) Es sind nur ein paar Gramm Stoff samt breitem Gürtel und ein vermutlich nicht mal scharfes Tauchermesser, aber der Preis dafür hat schon jetzt den Wert eines Einfamilienhauses. Vielleicht auch bald den einer Villa. Wenn am 12. November der Bikini versteigert wird, den Ursula Andress in der Rolle als Muscheltaucherin Honey Rider beim ersten James-Bond-Film "007 jagt Dr. No" getragen hat, wird auch von Bad Rappenau aus geboten. Das knappe Zweiteilerchen wäre das Prunkstück im "Bikini-Art-Museum". Dort ist zwar bereits eine Nachbildung des 1962 für Furore sorgenden Andress-Dresses zu sehen, aber eben nicht das echte. Das soll sich ändern.

"Wir haben die ’Lizenz zum Bieten’ und werden in jeden Fall um 20 Uhr vor dem Computer sitzen", sagt Lisa Otten, die Historikerin des Museums. Dann wird es in Los Angeles 11 Uhr sein, und die Auktion verschiedener Hollywood-Devotionalien beginnt. Die französische Bademodenexpertin Ghislaine Rayer, Kuratorin des "Bikini-Art-Museums", geht allerdings davon aus, dass wohl ein "spektakuläres Gebot" nötig sein wird, um das Stöffchen nach Bad Rappenau zu holen: Das Mindestgebot liegt bereits bei 300.000 Dollar, und der Kreis der Interessenten ist längst nicht mehr auf betuchte Hollywood-Fans beschränkt: Längst mischen bei solchen Auktionen auch Investoren mit, die vermutlich weniger am Stoff als an der Rendite interessiert sind.

Der jetzige Besitzer dürfte jedenfalls eine traumhafte Marge erreichen: Er hat den weißen Gürtelbikini vor 19 Jahren für 40.000 englische Pfund über das Auktionshaus Christie’s gekauft. Zuvor befand sich der wohl schon damals teuerste Bikini der Welt im Privatbesitz der Schauspielerin. In die Höhe treiben dürfte auch der Tod desjenigen, der dem Bikini einst ziemlich nahe gekommen war und dabei ein Lied trällerte: Schauspiellegende Sean Connery, der erste und für viele der beste James Bond, ist erst vor wenigen Tagen im Alter von 90 Jahren gestorben. Die Szene, in der die Andress einer Nixe gleich mit einer Muschel in der Hand dem Meer entsteigt und der völlig verzückte Bond in ihr Lied einstimmt, hat Filmgeschichte geschrieben und beide Schauspieler zu Stars gemacht.

Für "Bikini-Art"-Historikerin Otten und Museumsdirektor Maximilian Lang war diese Szene zugleich Wegbereiter für den weltweiten Siegeszug des zuvor aus moralischen Vorbehalten heftig umstrittenen knappen Kleidungsstücks. Der Bikini sei zwar bereits 1946 von dem Franzosen Louis Réard erfunden worden, sei aber nach kurzer Aufregung – schließlich war ein freiliegender Bauchnabel damals eine ungeheuere Provokation – schnell wieder in der Versenkung verschwunden.

"Erst im Zuge der sich allmählich anbahnenden sexuellen Revolution traute sich neben Hollywood-Ikonen wie Ursula Andress, Marilyn Monroe und Brigitte Bardot auch die Frau von Nebenan im Bikini an den nahegelegenen Badesee", erzählen Otten und Lang aus der Geschichte des Bikinis.

In der Auktion "Icons & Legends of Hollywood" des Auktionshauses "Profiles in History" werden voraussichtlich mehr als 900 historische Hollywood-Originale den Besitzer wechseln, darunter Marilyn Monroes getigertes Abendkleid aus "Das verflixte 7. Jahr" sowie zwei Badekleider von Elizabeth Taylor und Sophia Loren. Kein Wunder also, dass man in Bad Rappenau auch auf weitere Stücke ein Auge geworfen hat, um die Sammlung des weltweit ersten Museums für Bademode und Badekultur um weitere Ausnahmestücke zu ergänzen. Begehrtestes Stück bleibt für Bademodeexpertin Rayer aber das knappe Andress-Dress. "Ich gehe davon aus, dass sich der Wert um ein Vielfaches steigern wird", äußert sie sich schon jetzt gespannt.

Unter https://bikiniartmuseum.com/gewinnspiel kann man übrigens seine persönliche Schätzung abgeben, für welchen Preis der James-Bond-Bikini seinen Besitzer wechseln wird. Die Sieger erhalten Preise vom "Bikini-Art-Museums" – und das wird dann vielleicht um einen Schatz reicher sein.