Von Falk-Stéphane Dezort und Armin Guzy

Bad Rappenau. "Wir sind vollauf zufrieden. Es ist alles wunderbar", sagt Fritz Kroiher. Im Juli 2018 hatten sich er und seiner Mitstreiter der Bürgerinitiative "Heinsheimer Straße" wegen der immer stärker werdenden Lärmbelästigung in der Heinsheimer Straße zwischen Verkehrskreisel und Ortsausgang an die Stadtverwaltung gewandt.

Nun, rund zwei Jahre später, hat sich in der viel befahrenen Straße in Richtung Zimmerhof einiges geändert. Statt Tempo 50 gilt hier schon seit einigen Monaten Tempo 30, die Parkbuchten in Richtung Kernstadt wurden vorerst abgeschafft und ein Fahrradschutzstreifen eingerichtet. Und seit rund zwei Monaten sind auch die insgesamt vier neuen Blitzersäulen der Stadt in Betrieb. Eine davon steht in der Heinsheimer Straße auf Höhe der Verbundschule.

"Zuerst waren wir sehr skeptisch. Aber seit hier Tempo 30 ist, ist es auch leiser", berichtet Kroiher. Und dank des Wegfalls des doppelseitigen Parkens müssten die Autos nicht mehr ständig abbremsen und wieder anfahren. Das mindere die Geräuschkulisse. "Ich hoffe, dass das so bleibt", sagt Kroiher, der auch beobachtet hat, dass sich die Autofahrer spätestens mit dem neuen Blitzer an die vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde halten.

Diese Erfahrung hat auch das Ordnungsamt der Stadt gemacht. Wie Amtsleiter Roland Deutschmann im Gespräch mit der RNZ erklärte, habe man bei zwei Verkehrsmessungen vor und nach dem Aufstellen der Anlage ermitteln können, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer von 29 auf 25 Stundenkilometer zurückgegangen ist. "Aber es gibt auch ein paar Ausreißer", sagte Deutschmann. Bei denen macht es dann "blitz", und ein Schwarz-Weiß-Foto befindet sich in den nächsten Wochen in der Post.

Mehr als 1000 Fotos haben die vier Säulen im Stadtgebiet nach ihrer Inbetriebnahme am 4. Juni in sieben Wochen geschossen. Dies sei ein normaler Wert, erklärt Andreas Lämmle von der städtischen Bußgeldstelle. "In den ersten Wochen scheppert’s öfter. Dann haben sich die Blitzer herumgesprochen." Deshalb wird es auch immer wieder mobile Messungen geben, erklärt Lämmle. An neuralgischen Punkten habe man nun feste Messungen, und mit den mobilen bleibe man flexibel und könne auch auf Bürgerwünsche reagieren.

Momentan habe man viel zu tun, sagt Lämmle. Nicht nur, weil die ganzen Fotos aufgearbeitet werden müssten, auch die neuen Regelungen zu Fahrverboten und Bußgeldern in der neuen Straßenverkehrsordnung sind wegen eines Formfehlers im Gesetzestext unwirksam geworden. Rund 1800 Fälle musste die Bußgeldstelle seit Inkrafttreten der Novelle Ende April bearbeiten. "Diesbezüglich hatte es viele Einsprüche gegeben. Das aber auch zurecht", erklärte Lämmle.

Die vier Blitzer in der Heinsheimer Straße, an den Ortsdurchfahrten in Obergimpern und Fürfeld sowie am Stadteingang aus Bad Wimpfen kommend, seien eine Erfolgsgeschichte und erfüllten ihren Zweck. "Die Unfallgefahr ist gesunken. Die Blitzer haben sich positiv ausgewirkt", freut sich Lämmle. Das Ziel, die Verkehrssicherheit der Bürger zu erhöhen, habe man erreicht. Ob weitere feste Blitzersäulen hinzukommen, ist ungewiss.

In der Nachbarstadt Eppingen, die zwei stationäre Messsäulen betreibt, aber regelmäßig auch mobil blitzt, werden die Bußgeldeinnahmen in diesem Jahr wohl geringer ausfallen, wie bei der Diskussion um den Nachtragshaushalt im Gemeinderat zu hören war. Statt der prognostizierten Million werden nun nur noch 848.000 Euro erwartet. Grund ist vor allem, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes in der Corona-Hochphase anderweitig im Einsatz waren und keine Zeit hatten, den Verkehr mobil zu überwachen. Und da insgesamt weniger Autos unterwegs waren, wurde auch stationär weniger geblitzt.