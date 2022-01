Bad Rappenau. (fsd) Nach einem "Advent im Zeitwald" lädt der Festwirt Otto Gollerthan nun an drei Wochenenden zu seinem "Glühweindorf" auf das Areal im Kurgebiet ein. Wegen der Corona-Auflagen aber nicht wie vorgesehen im großen Rahmen mit Marktständen, Flohmarkt und weiteren bewährten Partnern. Trotzdem kann sich das Angebot mit einer großen Speisenauswahl und Glühweinspezialitäten sehen lassen. Beispielsweise gibt es Angussteak vom Schwenkgrill.

Und für Freunde von Süßspeisen werden Waffelspezialitäten und Germknödel angeboten. Das Ambiente wird in einem reizvollen Lichterglanz mit Anstrahlungen der Bäume und Lichterkegeln ein anderes Gesicht wie zuletzt beim Adventszauber haben, verspricht der Festwirt. Das Gelände wird erneut eingezäunt und die Corona-Vorschriften das Fest zum Open-Air-Auftakt ins neue Jahr begleiten. Dazu zählt auch eine Teststation am Eingang.

Der Auftakt des Glühweindorfs findet bereits am Dreikönigstag statt. Ab 11 Uhr sind dann die Alphornbläser zu Gast. Im Anschluss öffnet das Glühweindorf bis zum 23. Januar freitags von 16 bis 22, samstags von 11 bis 22 und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Am Eröffnungstag können Besucher bis 21 Uhr in den Zeitwald kommen.