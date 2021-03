Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Heinsheim.Es ist vollbracht! Äußerst viel Fleiß und noch mehr Freizeit haben die Mitglieder des Freundeskreises Synagoge Heinsheim über Jahre hinweg ehrenamtlich in die Realisierung ihres Projekts gesteckt. Aus dem einstigen Gotteshaus wurde in mühevoller Arbeit wieder ein Ort der Erinnerung, des Dialoges und der Kultur. "Man kann es schon so sagen, dass für uns ein Wunschtraum in Erfüllung gegangen ist", sagt Beisitzer Eduard Muckle. Denn es gebe nur noch wenige Dorfsynagogen, was "die Arbeit noch einmal viel wertvoller macht".

Mit seinem Projekt begonnen hat der Verein vor rund neun Jahren nach der Gründung 2012. Nur ein Jahr später hat er das Gebäude gekauft. Und seither ist viel passiert. Das Areal in der Heinsheimer Schlossgasse ist kaum wiederzuerkennen. Ein neugestalteter Vorplatz, ein Anbau mit Lagerraum und Toilettenanlage sowie die frisch erstrahlende Fassade zeigen bereits auf den ersten Blick, dass sich hier in den zurückliegenden Jahren einiges getan hat. "Der lange Weg ist zu Ende", freuen sich Kassier Manfred Schädler, Vorsitzender Hans-Eckard Bucher und Muckle bei einem Vor-Ort-Termin. Und sie sind sich einig: "Es hat sich gelohnt."

Noch größer aber zeigt sich die Wandlung im Inneren. Angefangen beim Dachgewölbe: "Das hat uns so einige schlaflose Nächte bereitet", erinnert sich Schädler. Denn nachdem der Verein in Eigenleistung eine Zwischendecke entfernt hatte, die vor Jahrzehnten für eine Werkstatt eingezogen worden war, äußerte ein Statiker Bedenken, ob das Gebäude das neue Dachgewölbe noch trägt. "Aber immer wenn es ein Problem gab, kam einer und hat sich mit seiner Idee eingebracht", ist Muckel stolz darauf, dass man gemeinsam an einem Strang gezogen hat. "Wir waren kurz am Verzweifeln, aber es gab immer wieder gute Ideen, die möglich und finanzierbar waren", ergänzt Schädler. So mussten an drei Stellen sogenannte Zug-Anker-Anlagen eingebaut werden, damit das Gotteshaus nicht plötzlich zusammenfällt.

Besonders das neue Dachgewölbe sorgte bei den Vereinsmitgliedern für schlaflose Nächte. Doch nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Der Raum wirkt nun hell, freundlich und einladend. Es wurden denkmalgerecht neue Fenster eingebaut und eine Empore mit Wendeltreppe errichtet. Dafür hatten die Ehrenamtlichen das alte Holz aus der Zwischendecke wieder aufbereitet. So entstanden auch die Tische (wir haben berichtet). Man habe viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt; aber auch darauf, die Kosten nicht explodieren zu lassen. Daher haben die Mitglieder des Freundeskreises viele Arbeiten in Eigenleistung ausgeführt und damit auch viel Zeit in dieses Projekt gesteckt. Zeit, die das Vorhaben aber unbedingt benötigte: "Sonst wären wir eingegangen wie eine Primel", sagt Muckle.

Mit rund 450.000 Euro hatte der Verein das Gesamtprojekt im Januar 2019 beziffert. 150.000 Euro davon entfielen auf den Anbau, 50.000 Euro kostete der Vorplatz, und 250.000 Euro flossen ins eigentliche Gotteshaus. Das Geld bekam der Verein zum einen aus dem Fördertopf des Landesprogramms "Entwicklung ländlicher Raum" (ELR), aber auch von mehreren Stiftungen wie von den Stiftungen "Stuttgarter Lehrhaus" oder "Wüstenrot", der Stadt Bad Rappenau oder Privatspendern im Rahmen zweier Spendenaktionen, die der Verein ins Leben gerufen hatte. "Diese waren ein voller Erfolg. Ohne die Spenden wäre das nicht möglich gewesen", wissen die drei Vereinsmitglieder. Den ELR-Zuschuss habe man letztendlich komplett ausschöpfen können und habe im Kostenplan eine Punktlandung hingelegt.

Unterstützt wurden sie beim Vorhaben bis zu Beginn der Corona-Pandemie auch von der Heilbronner Johann-Jakob-Widmann-Schule, dessen Lehrlinge sich besonders beim Aufbau des Nebengebäudes eingebracht haben. Rund 50.000 Euro habe man durch den Einsatz der Nachwuchs-Maurer, -Stuckateure und -Zimmermänner einsparen können, rechnet Muckle vor.

"Am Ende ist es ein einladendes Plätzchen geworden", freut sich Schädler. Für Wanderer des Neckarsteigs habe man extra eine Bank unter einem Baum installieren lassen. Seit ein paar Monaten können sich Interessierte auch über einen QR-Code des Wanderwegs, der an der Fassade der Synagoge angebracht ist, über die Geschichte des Gotteshauses informieren.

Das Innere sowie das Äußere der Synagoge erstrahlen in neuem Glanz und warten darauf, belebt zu werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Doch auch wenn die Arbeiten nun abgeschlossen sind, beginnt für den Freundeskreis jetzt eigentlich erst die Hauptaufgabe: "Wir wollen das Gebäude nun mit Leben füllen", sagt Bucher. "Die Plattform ist jetzt da, es kann losgehen", freut sich Muckle und ergänzt: "Es gab vor 1933 auch eine gute jüdische Zeit, und die kann hier nun wieder aufleben." Die drei Vereinsmitglieder bedauern, dass man aufgrund der Corona-Pandemie eine geplante Eröffnungswoche bereits zwei Mal verschieben musste. "Wir haben nun ein schönes Haus und können es noch keinem zeigen." Den dritten Anlauf wollen die Ehrenamtlichen im Herbst unternehmen und hoffen, dass man dann endlich die Pforten für die Öffentlichkeit öffnen kann. Geplant ist unter anderem eine Veranstaltung aus der Reihe "Trialog der Religionen".