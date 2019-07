Bad Rappenau-Grombach. (kab) Es ist schon drei Jahren her, dass die Vorgängerin Carmen Göllner verabschiedet wurde, doch nun endlich haben die Grombacher wieder eine Schulleitung an ihrer Grundschule. Schwierig sei es, auf dem Land diese Stelle zu besetzen, meinte der stellvertretende Bürgermeister Klaus Hocher, und alle, die am Ort mit der Schule verbunden sind, sehen es ebenso: "Wir sind froh, dass wir jemand haben, der diese Aufgabe übernimmt."

Susanne Hitzelberger-Jacksch ist die neue Rektorin. Sie wurde im Rahmen einer bunten und fröhlichen Feier in der Schlossberghalle in ihr Amt eingeführt. Unbekannt ist sie hier nicht, ist sie doch schon seit zehn Jahren als Klassenlehrerin an der Grombacher Grundschule tätig und kennt die Gegebenheiten vor Ort bestens. Schon lange ist sie der Stadt Bad Rappenau verbunden: Nach der ersten und zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen wurde sie 1996 in das Beamtenverhältnis auf Probe an der Grundschule Obergimpern übernommen und ist damit schon 23 Jahre in der Kurstadt als Lehrerin tätig.

Seit September 2009 unterrichtet sie in Grombach und hat sich darüber hinaus besonderen Aufgaben gewidmet: als Sicherheitsbeauftragte, in der Kooperation zwischen Kindergarten und Schule und als Ansprechpartnerin für jahrgangsgemischten Unterricht.

Anlässlich der Feier und zum Gratulieren kamen neben Hocher Markus Wenz, Leiter des staatlichen Schulamts Heilbronn und die Schulleiter der Bad Rappenauer Schulen. Stellvertretend für alle hieß Yvonne Geier, Schulleiterin der Verbundschule, Hitzelberger-Jacksch im Rektoren-Team willkommen. Offiziell ist sie schon seit November 2018 als Rektorin an der Grundschule Grombach bestellt, doch nun sollte die Einsetzung nachträglich in einem Schulfest gewürdigt werden.

Und dafür hatten sich die 57 Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium, der Elternbeirat sowie der Förderverein, der Pfarrer, die Flötengruppe und das Jugendorchester Grombach so manches einfallen lassen. Zahlreiche fürsorglich gepackte "Notfallpakete" wurden ihr überreicht. Darin enthalten Helferlein gegen Müdigkeit, zur Entspannung, für mehr Ausdauer, gute Nerven, eine Kerze damit die Hoffnung nicht versiegt und vieles mehr.

An diesem besonderen Tag erschienen alle Schüler als Indianer verkleidet und nahmen auch gleich ihre neu gekürte Schulleiterin erst einmal gefangen. An den "Marterpfahl" gebunden, gab es für das Opfer nur die Möglichkeit, sich frei zu kaufen. Die Bedingungen der kleinen Rothäute lauteten: Entweder gibt es für alle Wassereis, zwei Tage keine Hausaufgaben oder eine Spielstunde für alle. Und weil es eben ein besonderer Tag war, wurden am Ende alle drei Bedingungen zur großen Freude der Kinder erfüllt.

Großes Glück empfand auch die Rektorin: "Dieses Fest hier ist fantastisch. Ich bin sprachlos." Abschließend meinte sie: "Das Schulgebäude besteht seit 130 Jahren und die Aufgaben der Schulleiter haben sich im Laufe der Zeit geändert. Doch gab es hier viele Rektorinnen und Rektoren, die viel geleistet haben. In diese Riege möchte ich mich einreihen."