Von Berthold Jürriens

Bad Rappenau.Tiefe Melancholie, ein Gefühl von Einsamkeit und Wehmut, aber auch Lebenslust und Leidenschaft: Alle diese Empfindungen durften die Konzertbesucher an diesem lauen Sommerabend im Hof des Wasserschlosses beim Hören der "Tango Sensations" erleben. Das Konzert im notgedrungen kleinen Kreis wurde zu einer fulminanten Klangreise.

Im Rahmen des Programms "Kunst und Kultur im Schloss" präsentierten der französische Bandoneonist William Sabatier und der international anerkannte Konzertgitarrist Friedemann Wuttke vor allem Werke von Astor Piazzolla, der den argentinischen Tango revolutioniert hatte. Musik, die unter die Haut ging, und zu der auch die gesamte Atmosphäre im Schlosshof ihren Beitrag leistete.

Man möchte noch heute ein großes Dankeschön an die deutschen Auswanderer aussprechen, die das Bandoneon Anfang des 20. Jahrhunderts an den Rio de la Plata brachten. Es verlieh dem Tango in den Kneipen und Bordellen des Hafenviertels von Buenos Aires seine unverwechselbar nostalgischen Töne – getränkt mit dem "traurigen, samtenen Klang" des Heimwehs der spanischen und italienischen Einwanderer, so erzählte es Piazzolla einmal selbst.

Mit "Introduccion" und "Milonga" aus dem Zyklus "El Angel" des argentinischen Meisterkomponisten überzeugten Sabatier und Wuttke mit unglaublicher Virtuosität und musikalischer Ausdrucksfreude gleich zu Beginn. Bei "Adios Nonino" hört man regelrecht den Abschiedsschmerz Piazzollas heraus, der das Stück anlässlich des Todes seines Vaters 1959 geschrieben hatte. Sabatier begeistert durchweg mit virtuosen Linien, kurzen Tupfern von Akkorden und vollem Körpereinsatz, während Wuttke als Gegenpart mit scharfen Melodietönen brilliert.

"Verano Porteno" und "Primavera Porteno" gehören zu den berühmtesten Stücken und vereinen Elemente aus Jazz, Folklore und Klassik. Dass die gewünschten musikalischen Bilder zu den verschiedenen Jahreszeiten in Argentiniens Hauptstadt vor dem geistigen Auge der Konzertbesucher entstehen, ist der Verdienst des großartig aufspielenden Duos: Das Bandoneon und die Gitarre scheinen an diesem Freitagabend zu flirten, provozieren sich gegenseitig, und es ist, als ob die beiden Instrumente zu der faszinierenden Tango-Nuevo-Musik tanzen würden. Blindes Vertrauen herrscht beim Spiel zwischen Wuttke und Sabatier, bei denen jede Nuance harmoniert – zwei Ausnahmemusiker, die ihr Können auch in virtuosen Soli zeigen dürfen: Melancholische Klänge bei der "Etude 11" von Heitor Villa-Lobos oder "Uno" von Mariano Mores; warme Gitarrenklänge von Wuttke und sanfte Töne von Sabatier, der weltweit zu den bedeutendsten Interpreten und Arrangeuren der Musik Piazzollas gehört. Harmonie pur auch bei Vivaldis "Largo" und Bachs "Air", die einen schönen Kontrast zum Tango-Programm bieten.

Mit Piazzollas "Five Tango Sensations" erwartet die schon zu diesem Zeitpunkt begeisterten Zuhörer der eigentliche Höhepunkt des Abends. Ursprünglich als Filmmusik verfasst, sind sie Piazzollas musikalisches Vermächtnis. Die kleinen, expressiven musikalischen Geschichten handeln vom Schlafen und Aufwachen, vom Bangen, von Liebe und der Angst, die Piazzolla bewegend und ausdrucksstark erzählt, und die vom Duo emotional und facettenreich umgesetzt werden: Zarte und verträumte Bandoneon-Klänge bei "Asleep", während Wuttke mit seiner Gitarre teilweise die Töne überdeckt. Sabatier sorgt für die atmosphärische Dichte und den rhythmischen Puls des "Tango nuevo".

Eine bewegende, aber fulminante Klangreise durch die Musikwelt Südamerikas und Europas endet mit viel Beifall, einer Zugabe und glückseligen Konzertbesuchern.