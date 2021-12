Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Um den örtlichen Gewerbetreibenden in der Corona-Pandemie unter die Arme zu greifen und für mehr Geld in den Kassen der Betriebe zu sorgen, hat die Kurstadt im vergangenen April die Gutscheinaktion "Rappenauer 12er" ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Hier wohnen wir, hier kaufen wir!" konnten die am Ende insgesamt 36 beteiligten Unternehmen die Gutscheine im Wert von zehn Euro verkaufen. 20 Prozent, also zwei Euro pro Gutschein, legt die Stadt als Bonus für den Kunden obendrauf. Noch bis Freitag heißt es "Ran an die Gutscheine", denn zum Jahresende endet die Aktion – alle nicht verkauften Gutscheine gehen dann zurück an die Stadt.

Doch allzu viele werden das nicht sein, denn die Aktion war ein Erfolg: "Wir haben viel positive Resonanz erhalten", freut sich der städtische Wirtschaftsförderer Rainer Hassert im Gespräch mit der RNZ. Schon vor dem Ende der Aktion hätte mit 18 die Hälfte aller Betriebe mit der Stadt abrechnen können. Diesen erfolgreichen Gutschein-Unternehmen hatte man dann für die Adventszeit ein weiteres Angebot gemacht, erzählt Hassert. Jeder Betrieb, der wollte, erhielt von der Verwaltung weitere 400 Gutscheine zugeteilt. Von dieser zweiten Runde machten zehn Händler Gebrauch, sagt der Wirtschaftsförderer.

Aus seiner Sicht habe vor allem die Gastronomie von der Aktion profitiert. Viele beteiligte Unternehmen aus diesem Segment hätten die Gutscheine blitzschnell an ihre Kunden verkaufen können. So auch der Fürfelder "Gasthof zur Traube". Wirt Thomas Decker hatte wie alle Teilnehmer in der ersten Runde 500 Gutscheine von der Stadt erhalten. Binnen weniger Wochen waren alle verkauft, sodass so mancher Interessent auf eine mögliche zweite Runde vertröstet werden musste. Als diesbezüglich das Angebot der Stadt kam, musste er keine Sekunde überlegen, ob er erneut an der Aktion teilnimmt. "Es war ein schöner Schachzug der Stadt", betont Decker.

Vor allem zu Beginn der Aktion hätten ihm die Kunden die Gutschein nur so unter den Füßen weggekauft. "Einige haben auch 50 auf einmal gekauft", erzählt der Wirt. Fast 400 der ersten 500 Gutscheine seien auch bereits wieder eingelöst worden. "Das war relativ zügig. Damit habe ich nicht gerechnet." Von der zweiten Tranche sind noch gut 50 Gutscheine über. Aber Decker ist optimistisch, dass auch diese noch neue Besitzer finden. "Ich kann mich nicht beklagen."

Ebenfalls aus unternehmerischer Sicht mit der Aktion zufrieden ist Michael Ciesléwicz, Betreiber des Hotels "Saline 1822" im Kurgebiet. "Die Nachfrage war am Anfang sehr gut. Es haben einige Gäste gut genutzt." Jedoch habe die Frequenz nach einiger Zeit nachgelassen. Ein paar Restgutscheine sind noch zu haben. Obwohl bisher nicht alle Gutscheine verkauft wurden, sei die Aktion sinnvoll gewesen. "Es ist immer schön, wenn man Anreize schaffen kann."

Und der "Rappenauer12er" hat in der Region auch Nachahmer gefunden, erzählt Hassert. So hätte eine Stadt bei ihm angerufen und gefragt, ob man das Aktionsmodel kopieren dürfe. Wichtig war dem Wirtschaftsförderer, dass das Angebot möglichst unbürokratisch und unterschwellig über die Bühne geht. "Eine einfach Handhabe war unsere Maxime. Die Liquidität sollte direkt ankommen", erklärt Hassert.

Ob die gelungene Gutscheinaktion nun die Grundlage für einen funktionierenden Gewerbeverein in der Kurstadt darstellen kann, ist noch unklar, aber realistisch. Erste Überlegungen diesbezüglich soll es dem Vernehmen nach bereits geben. "Ich kann mir schon vorstellen, dass man weitermacht. Das wurde von den Leuten gut angenommen", sagt Decker. "Man kann das ja beliebig ummünzen." Jedoch müsse so etwas auch finanziert werden, ergänzte Ciesléwicz.

Eine Aktion wie den "Rappenauer 12er" soll es 2022 nicht mehr geben, betont Hassert. Mit dem zu Ende gehenden Angebot habe man nun ein unterstützendes "Päckle geschnürt", durch das man auch zahlreiche Daten von Gewerbetreibenden erhalten hat, die man künftig für "gewisse Dinge" nutzen wolle. Welche das sind, ließ der Wirtschaftsförderer der Kurstadt offen.