Bad Rappenau. (rnz) Allen Grund zur Freude hat an diesem Freitag Hans-Jürgen Thiel. Der ehemalige Gemeinderat, OB-Stellvertreter und Ehrenringträger der Stadt Bad Rappenau feiert seinen 80. Geburtstag.

Von 1975 bis 2009 gehörte der Jubilar für die SPD dem Gemeinderat in der Kurstadt an. Viele Jahre lang war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, seit 2005 deren Vorsitzender. 15 Jahre lang war er darüber hinaus Stellvertreter des Bürgermeisters beziehungsweise Oberbürgermeisters. Er hat in fast allen Gremien und Ausschüssen des Gemeinderates mitgearbeitet und in der langen Zeit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit an zahlreichen richtungsweisenden Beschlüssen mitgewirkt und die Entwicklung der Kurstadt und ihrer Stadtteile maßgeblich mitgestaltet. Darüber hinaus war er Mitglied im Kreistag und in unzähligen weiteren Ehrenämtern aktiv. Für dieses langjährige, umfassende Engagement hat Thiel zahlreiche Ehrungen des Städte- und Gemeindetages erhalten. 2002 wurde ihm auch die Goldene Ehrenmedaille der Stadt verliehen.

Bei seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat wurde Thiel im Juli 2009 mit dem Ehrenring der Stadt in Gold ausgezeichnet, nach dem Ehrenbürgerrecht die höchste Auszeichnung der Kurstadt. Anlässlich der Verleihung lobte der damalige Oberbürgermeister Hans-Heribert Blättgen Thiel als "kommunalpolitisches Urgestein". Der Jubilar habe sich durch seinen unermüdlichen Einsatz hohen Respekt in allen kommunalpolitischen Lagern verdient, war immer mit ganzem Herzen bei der Sache, ging keiner Diskussion aus dem Weg und vertrat seinen Standpunkt immer sachlich, oft mit Schalk im Nacken.

Der Jubilar wurde 1942 in Mannheim geboren. Seit 1966 lebt der frühere Lehrer der örtlichen Haupt- und Werkrealschule (heute Verbundschule) in der Kurstadt, zunächst in Babstadt und anschließend in der Kernstadt. Thiel ist verwitwet, seine Frau Waltraud, mit der er seit 1966 verheiratet war, starb im Februar 2020 nach langer Krankheit. Der Jubilar hat eine Tochter, die mit ihrer Familie in Neuseeland lebt. Thiel hat vier Enkelkinder. Zum 80. Geburtstag gratuliert die Redaktion ganz herzlich und wünscht Thiel alles Gute, vor allem Gesundheit.