Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. "Das Jahr 2022 ist auch für Bad Rappenau kein einfaches Haushaltsjahr", betonte Oberbürgermeister Sebastian Frei. "Es war eine besonders schwere Geburt." Und auch Kämmerin Tanja Schulz dachte schon bei der Haushaltsplanaufstellung 2021, dass sie vor ihrem schwierigsten Haushalt stehe. "Aber erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt", konstatierte sie im Gemeinderat. Traditionell in der letzten Sitzung des Jahres hat die Verwaltung im Gemeinderat ihren Haushaltsentwurf vorgestellt:

Anfang Oktober, im ersten Arbeitsentwurf nach der Mittelanmeldung, klaffte laut Schulz im Ergebnishaushalt ein "gigantischer Fehlbetrag" von mehr als acht Millionen Euro, in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 waren es sogar rund 12,6 Millionen Euro. Somit wurde auf Verwaltungsebene eine Haushaltsstrukturkommission ins Leben gerufen und nach Einsparpotenzialen gesucht. Am Ende habe man laut Kämmerin den Fehlbetrag mehr als halbieren können und "wie aus einer Zitrone" rund 4,5 Millionen Euro herausgepresst. "Gepresst haben wir hauptsächlich auf der Aufwandsseite. Steuererhöhungen sind keine eingeplant", betonte Schulz.

Sie rechnet im Planwerk mit ordentlichen Erträgen von insgesamt mehr als 59,7 Millionen Euro. Den größten Anteil daran haben Steuereinnahmen oder ähnliche Abgaben mit rund 29,1 Millionen Euro. An Zuweisungen und Zuwendungen werden 18,9 Millionen Euro erwartet. Dem gegenüber stehen Ausgaben von rund 63,3 Millionen Euro. Allein die Personalkosten werden mit 15,6 Millionen Euro beziffert. Der größte Kostenblock sind aber die Transferaufwendungen, die mit 26 Millionen Euro zu Buche schlagen und fast vollkommen fremd bestimmt sind. "Die größten Nutznießer sind die konfessionellen und freien Kindergartenträger mit mehr als 5,5 Millionen Euro, ganze 700.000 Euro mehr als 2021", erklärte Schulz.

Das Minus von 3,6 Millionen Euro soll durch Sondereinnahmen aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet "Kobach" im Stadtteil Grombach um rund zwei Millionen Euro reduziert werden, sodass unterm Strich das Haushaltsjahr 2022 mit einem Minus von 1,6 Millionen Euro abschließt.

Mit Blick auf die Haushaltsberatungen der Fraktionen in den kommenden Wochen nahm sie ihre Amtsleiterkollegen bereits in Schutz. "Die Ergebnisbudgets haben absolut keinen Spielraum mehr. Jedes Quäntchen Luft ist rausgelassen." Und der OB betonte, dass die geplanten Maßnahmen "viel Pflicht und wenig Kür" beinhalten.

Und trotzdem kommt der Haushaltplan mit Rekordinvestitionen von fast 25 Millionen Euro daher. Den größten Brocken dabei bildet mit mehr als 7,5 Millionen Euro der Abkauf des "Rappsodie"-Bades von der Kur- und Klinikverwaltung. Weitere 4,6 Millionen Euro sollen in die Infrastruktur mit Straßen, Wegen sowie Plätzen und rund drei Millionen Euro in den Brand- und Katastrophenschutz fließen. Und für die Erweiterung sowie Sanierung von Kindertageseinrichtungen sind Ausgaben von 1,3 Millionen Euro geplant. Insbesondere mit Blick auf den Kindergartenbedarfsplan für die kommenden Jahre seien die Investitionen Pflicht (wir berichten noch).

"Zieht man von den gesamten Investitionen die Zuschüsse, sämtliche Eigenmittel aus Grundstücksverkäufen und den Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt ab, verbleibt ein Minus von mehr als 12,6 Millionen Euro", führte die Kämmerin weiter aus. "Unser Kassenbestand reduziert sich um diesen Betrag. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage in den vergangenen Jahren verfügen wir zum Jahresbeginn 2022 über eine zufriedenstellende Liquidität von 23,5 Millionen Euro, sodass das geht." Aber Schulz richtete in diesem Zusammenhang auch warnende Worte an das Gremium: "Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, sind wir in zwei bis drei Jahren blank." 2022 und 2023 komme man noch ohne neue Kredite aus, doch die mittelfristige Planung sieht für die Jahre 2024 und 2025 die Aufnahme von Darlehen in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro vor. Anfang 2025 rechnet die Kämmerin mit einer Liquidität von nur noch 1,7 Millionen Euro.

Schulz bekräftigte abermals, dass man das Minus im aktuellen Haushalt nur dank Bauplatzverkäufen drastisch reduzieren könne. "Mit Bauplatzverkäufen kann man jedoch keinen Haushalt sanieren. Steigende Einwohnerzahlen führen auch zu steigenden Infrastrukturausgaben." Als Beispiel nannte sie den Bau und Betrieb von Kindertagesstätten. Aber: "Mit der aktuell zu erwartenden Einnahmesituation ist an die Finanzierung unserer notwendigen Zukunftsinvestitionen nicht zu denken." Zur Erinnerung: In der Kurstadt stehen in den kommenden Jahren neben der Erneuerung der Schulinfrastruktur und dem Bau neuer Kitaplätze auch der Neubau des Feuerwehrhauses in der Kernstadt für voraussichtlich rund 16 Millionen Euro und der Neubau des "Rappsodie"-Hallenbades an. Für Letzteres werden je nach Ausführung womöglich zwischen 30 und 50 Millionen Euro benötigt. In den Haushaltsreden von OB und Kämmerin fand dieses Vorhaben aber keine besondere Erwähnung.

Trotz schwieriger Umstände sei der Haushaltsplanentwurf laut OB Frei solide und zeige, dass die "Finanzen der Stadt von Grund auf geordnet sind". Die geplanten Maßnahmen dienten alle dem Gemeinwohl und "werden unsere städtische Entwicklung positiv prägen".

Das weitere Vorgehen sieht nun eine nicht öffentliche Klausurtagung am 13. Januar vor. Bis 23. Januar können die Fraktionen ihre Anträge einreichen, sodass am 14. Februar im Finanzausschuss nicht öffentlich über die Anträge beraten und das Zahlenwerk in der Gemeinderatssitzung am 17. Februar schließlich verabschiedet werden soll.