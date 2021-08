Der Wasserturm und der Hochbehälter im Bad Rappenauer Stadtwald sollen auch in den nächsten Jahrzehnten weiterhin betrieben werden und eine Hauptfunktion in der Wasserversorgung der Zukunft einnehmen. Im Rahmen der Umstrukturierung soll der Hochbehälter an manchen Stellen saniert werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Beim Wasserzweckverband Mühlbachgruppe stehen in den kommenden Jahren große Veränderungen und Investitionen an. Die Verantwortlichen wollen das Netz, an dem mehr als 60.000 Einwohner in 34 Ortschaften angeschlossen sind, fit für die Zukunft machen. Eine Hauptfunktion der Versorgung sollen dann auch weiterhin der Hochbehälter und der Wasserturm im Bad Rappenauer Stadtwald haben.

Der Wasserturm hat bereits einige Jahre auf den Buckel, befindet sich laut Alexander Freygang, Technischer Leiter und stellvertretender Geschäftsführer des Zweckverbands, jedoch in einem einwandfreien Zustand. Die Anlage, die 1962 errichtet wurde, soll auch in den nächsten "20 bis 30 Jahren weiter betrieben" werden.

1983 folgte der Bau des Hochbehälters in direkter Nachbarschaft zum Wasserturm, da dessen Fassungsvermögen mit 900 Kubikmeter für eine stark wachsende Stadt nicht mehr ausgereicht hat. In dem Hochbehälter gibt es zwei Kammern, die jeweils sechs Meter tief sind und einen Durchmesser von 15 Metern haben: Platz für je 1500 Kubikmeter Wasser. Somit fassen die beiden Anlagen rund 3900 Kubikmeter Wasser – also circa 2600 Badewannen-Ladungen.

Doch wo kommt das ganze Wasser her? Aus den zehn aktiven Brunnen im Verbandsgebiet gelangt es zunächst in das Wasserwerk Haßmersheim, das 1984 errichtet wurde. "Hier wird das Wasser aufbereitet und ihm Nitrat und die Härte entzogen", erklärt der Fachmann. Von dort gelangt das Wasser im Anschluss auf die Speicheranlage im kurstädtischen Stadtwald. Dafür gilt es 75 Meter Höhenunterschied zwischen Wasserwerk und Hochbehälter zu überwinden. Damit dies gelingt, sind riesige Pumpen in Betrieb.

Im Hochbehälter angekommen, fließt das Wasser aus dem Wasserwerk mit den Zuläufen von der Bodenseewasserversorgung sowie dem Tiefbrunnen "Eselsbrunnen" im Stadtteil Fürfeld zusammen, wird vermischt und gelangt dann in eines der Becken der Hochbehälter. "Dieser ist eine reine Speicheranlage", betont Freygang. Das heißt: An den Hochbehälter sind keine Kunden angeschlossen. Denn im nächsten Schritt wird das gespeicherte Wasser abermals gepumpt, und zwar in den 25 Meter höher liegenden Wasserturm. Von dort gelangt das Wasser dann unter anderem in die Hochbehälter Babstadt, Grombach, Gemmingen und Stebbach und von dort die angeschlossenen Haushalte. Täglich passieren rund 4500 Kubikmeter Wasser den Turm, erzählt der Betriebsleiter. Insgesamt 30 Hochbehälter gibt es im Gebiet des Wasserzweckverbands.

Aber auch auf direktem Weg gelangt das Wasser vom Wasserturm in die Häuser. Denn das fast 60 Jahre alte Bauwerk versorgt die Kernstadt inklusive Zimmerhof. Rund 2100 Kubikmeter Wasser werden hier im Schnitt pro Tag verbraucht. "An Spitzentagen sind es bis zu 3500 Kubikmeter Wasser", betont Freygang.

Damit man die Nachfrage auch in Zukunft problemlos bedienen kann, hat man vor einigen Monaten ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben, dass eine Prognose für den Wasserverbrauch im Jahr 2050 aufstellen sollte. Hierbei kam laut Freygang heraus, dass der Verbrauch am Spitzentag im genannten Gebiet auf bis zu 5000 Kubikmeter ansteigen wird. "Aber es ist schwer zu sagen, ob die Prognose zutrifft. Vielleicht geht der Verbrauch ja auch zurück." Dies sei nicht ganz unrealistisch, denn in den 1980er-Jahren sei eine Prognose für das Jahr 2010 aufgestellt worden. Diese ergab, dass der Pro-Kopf-Verbrauch auf 220 Liter am Tag steigen wird. Letztendlich waren es jedoch nur 122 Liter.

Rund 1500 Kubikmeter Wasser fasst eine der sechs Meter tiefen Kammern des Hochbehälters. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Sich noch im Betrieb befindliche Wassertürme sind in den vergangenen Jahren eine Seltenheit geworden. Freygang schätzt, dass bundesweit gut 70 Prozent nicht mehr genutzt werden und zu Wohnungen oder Ähnlichem umfunktioniert wurden. "Man baut heutzutage auch keine Wassertürme mehr", sagt er. "Das macht man alles mit einer Druckerhöhungsanlage. Denn Türme kosten im Vergleich zum Hochbehälter das Drei- bis Fünffache."

Deshalb wird im Zuge der Umstrukturierung auf dem mit 337 Meter über Normalnull höchsten Punkt im Verbandsgebiet – in Kälbertshausen – auch kein Turm, sondern ein zentraler Hochbehälter mit 4000 Kubikmeter Fassungsvermögen in der ersten Ausbaustufe errichtet. Von dort wird in Zukunft die Anlage in Bad Rappenau ebenfalls ihr Wasser beziehen. Dabei kommt das Wasser aufgrund des Höhenunterschieds mit rund vier Bar Druck in der Kurstadt an und muss dann nicht mehr in den Behälter gepumpt werden. "Damit sparen wir Kosten und auch Energie ein", erhofft sich Freygang. Rund 62,3 Millionen Euro soll die Modernisierung des Verbandsnetzes kosten. Unter anderem ist auch der Einbau einer Druckerhöhungsanlage beim Wasserturm in Hüffenhardt vorgesehen.