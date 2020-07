Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Bunt, schrill und skurril kommt es daher: das "BikiniArtMuseum" (BAM). Das weltweit erste Museum für Bademoden hat sich nach über fünf Jahren Planung am Wochenende erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Schon auf dem Parkplatz stimmt entspannende sommerliche Musik auf das kommende neuartige Museums-Erlebnis ein. Und hoch sommerlich ist bei der offiziellen Eröffnung alles, nur nicht das Wetter: Bedeckter Himmel, Wind und 20 Grad Celsius sind nicht gerade ideale Voraussetzungen für einen Besuch am Sandstrand. Doch die Regensburger Unternehmer-Familie Ruscheinsky, die mit Vater Alexander an der Spitze das BAM aus der Taufe gehoben hat, lässt sich auch davon nicht die gute Laune vermiesen. Schon das Corona-Virus hatte den Initiatoren der Welt-Neuheit einen Strich durch eine "traumhafte Eröffnung" gemacht. Eigentlich sollte "Ruscheinsky-Like" groß, pompös und mit zahlreichen Gästen aus aller Welt gefeiert werden – letztendlich sind es "nur" 99.

Begleitet von Kamerateams und Fotografen durchschnitt Oberbürgermeister Sebastian Frei im Hawaii-Hemd und mit Sonnenbrille eine Kette aus Bikinis. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Alexander Ruscheinsky ist anzumerken, wie stolz er auf "sein" Bikini-Museum ist. Die lange Zeit des Planens, Organisierens und Bauens ist vorüber. Nun darf er seine Vision eines solchen Museums mit der breiten Masse teilen. "Wir sind vom ,Bikini-Museum-Virus‘ infiziert", sagt er zur Begrüßung. Aus einer anfänglichen Idee, die von vielen Seiten – auch in der eigenen Familie – belächelt worden sei, sei nun ein einzigartiges Museum entstanden, das in dieser Form auch niemand nachahmen könnee. Denn: "Wir haben alles, was historisch ist. Es ist eine Sammlung der Weltklasse. Wir trauen uns, auf der einen Seite kompetent und auf der anderen Seite auch lustig und lebensfroh zu sein."

Der 65-Jährige wäre nicht er selbst, wenn er bei den Gästen mit seiner Art an diesem Tag nicht für beste Unterhaltung sorgen würde. Seinen Anzug hat er diesmal im Schrank gelassen. In Hawaii-Hemd, Badeshorts und Badeschlappen kommt der Unternehmer daher. Und kurzerhand darf auch Oberbürgermeister Sebastian Frei seinen grauen Zweiteiler in ein entspanntes Strandoutfit eintauschen – statt "Adiletten" bleibt er aber barfuß. "Ich bin begeistert. Bad Rappenau ist nun die Hauptstadt der Bademode", sagt der Rathauschef. "Es ist eine Bereicherung und bringt frischen Wind in die Stadt, der zu uns passt. Ich kann mir wenig vorstellen, was mit Bad Rappenau so verbunden ist, wie Bademode." Der ehemalige Textilhersteller "Benger Ribana" hatte von 1963 bis zum Konkurs 1983 seinen Sitz in der Kurstadt.

Hintergrund Das "BikiniArtMuseum" (BAM) in Bad Rappenau, Buchäckerring 42, ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Auf rund 2000 Quadratmeter erwartet die Besucher allerhand Buntes, Skurriles und Historisches zum Thema Bademode. Im "Summer Deal" kostet der Eintritt für Erwachsene zwölf Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen neun Euro. Kinder bis sieben Jahre erhalten freien Eintritt. [+] Lesen Sie mehr Das "BikiniArtMuseum" (BAM) in Bad Rappenau, Buchäckerring 42, ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Auf rund 2000 Quadratmeter erwartet die Besucher allerhand Buntes, Skurriles und Historisches zum Thema Bademode. Im "Summer Deal" kostet der Eintritt für Erwachsene zwölf Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen neun Euro. Kinder bis sieben Jahre erhalten freien Eintritt. Ebenfalls kostenlos können Einwohner der Kurstadt jeden Dienstag am "Bad-Rappenau-Tag" dem Museum einen Besuch abstatten. Gäste, die in Bademode kommen, erhalten 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt. Haben sie zusätzlich noch ein Surfbrett dabei, können auch sie kostenlos das BAM besuchen. (fsd)

Mit einer spontanen, opernartigen Gesangseinlage der 97-jährigen Sängerin und Schauspielerin Ruth Megary sowie dem eigens für das BAM umgetexteten Klassiker "Part of your world" aus "Disney’s Arielle, die Meerjungfrau" ist die Eröffnung am Ende dann doch "Ruscheinsky-Like". Und die Feier mit den brasilianischen Gästen? "Holen wir irgendwann nach", verspricht Daniel Ruscheinsky.

Am Tag der Bademode – am 5. Juli 1946 erfand Louis Réard den Bikini – ist es OB Frei vorbehalten, das Band zur offiziellen Eröffnung durchzuschneiden. Selbstredend besteht dieses aus Bikinis. Begleitet von Kamerateams und Fotografen setzt Frei die Schere souverän an und vollzieht unter Applaus den Schnitt des Tages.

"Es ist sehr modern und zeitgemäß und ein tolles Ambiente. Ich werde sicher noch mal herkommen", sagt mit dem Stuttgarter Thomas Würtenberger einer der ersten Besucher des BAM.

Auch viele junge Menschen zählten zu den ersten Besuchern. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Auf mehr als 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche reisen die Gäste nun durch die Historie der Bademode: von den Anfängen im 19. Jahrhundert über die Erfindung des Bikinis 1946, bis hin zur Gegenwart. Das BAM überlädt seine Besucher von Beginn an mit zahlreichen Sinneseindrücken – so warten Gemälde von Otto Waalkes und Udo Lindenberg, eine Vielzahl historischer Textilien, eine Multimedia-Show, ein Spiegelzimmer mit Discobeat und Wänden aus Glas sowie Bikinis aus Kirschen und Wasserhähnen. Dies alles aber nicht ohne auch einen ernsten Aspekt zu vermitteln. So nimmt auch die Entwicklung der Frauenrolle im 20. Jahrhundert sowie die Debatte "Sexismus kontra Befreiung – ist ein Bikini sexistisch?" einen großen Raum im Museum ein.

Nach nun fünf Jahren Entstehungszeit legen die Macher des Museums jetzt aber nicht etwa ihre Füße hoch. "Jetzt geht es erst richtig los. Das ist das Spannende", sagt Daniel Ruscheinsky. Das BAM will mit Wechselausstellungen immer wieder neue Akzente setzen.