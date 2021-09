Vorsitzender Klaus Ries-Müller (kniend), stellvertretender Vorsitzender Axel Jänichen (3. v. l.) sowie weitere Fahrer des Bürgerbusvereins wurden von Kulturamtschefin Birgit Böhm (2. v. r.) und Oberbürgermeister Sebastian Frei (3. v. r.) jüngst im Rathaus für ihr Engagement in der Corona-Pandemie geehrt. Foto: privat

Bad Rappenau. (fsd) Als im Frühjahr die Impfkampagne der Bundesregierung an Fahrt aufnahm und zahlreiche Landes- und Kreisimpfzentren wie Pilze aus dem Boden schossen, standen dennoch viele Menschen der ersten Impfgruppe vor einem Problem: Vor allem Senioren über 80 Jahren durften sich als erste gegen das Corona-Virus impfen lassen, doch nicht alle hatten die Möglichkeit, sich durchs Netz zu klicken und einen Termin zu vereinbaren, zumal diese zu Beginn rar gesät waren. Aber wer einen Termin in einem Impfzentrum hatte, der war dann noch lange nicht dort. Hier kam dann der Bad Rappenauer Bürgerbusverein ins Spiel: "Die Impfung der Leute, die sich impfen lassen wollen, soll nicht am Transport scheitern", hatte Vorsitzender Klaus Ries-Müller im vergangenen Januar betont und zusammen mit seinen Mitstreitern kurzerhand Impffahrten angeboten. Für dieses Engagement wurden sie jetzt im Rathaus geehrt.

Mehr als 100 Fahrten haben die freiwilligen Helfer unternommen, um die Impfwilligen nach Sinsheim, Mosbach, Heilbronn oder Ilsfeld zu bringen. Bis zu drei Personen konnten bei den Fahrten mitgenommen werden. "Dabei fanden die Impfungen von morgens um 7 bis nachts um 21 Uhr und auch an den Wochenenden statt. Es war also voller Einsatz gefragt", blickte Oberbürgermeister Sebastian Frei beim Empfang zurück und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement.

Der Bürgerbusverein leistete aber noch mehr: Jeweils zwei Tage vor der Impfung erinnerte Axel Jänichen, der stellvertretende Vorsitzende des Bürgerbusvereins, die Impfwilligen an den Termin. Vor der Fahrt wurden die Unterlagen der Impflinge auf Vollständigkeit geprüft, sodass alle wichtigen Papiere am Ende auch dabei waren. "Dies war sehr hilfreich für unsere älteren Mitbürger und gab ihnen Sicherheit." Und dabei war dieses Angebot völlig kostenlos, lediglich Spenden zur Deckung der Fahrtkosten wurden erbeten.

Auch als die Impfterminhilfe der Stadt, die zahlreiche über 80-Jährige nach einem Aufruf von OB Frei in Anspruch genommen hatten, schon nicht mehr benötigt wurde, fuhr der Bürgerbus weiterhin immer noch viele Menschen über 70 Jahre und auch Jüngere ohne Fahrgelegenheit zu den doch nicht gerade zentral liegenden Impfzentren. "Ich kann nur Positives sagen. Mit dem Bürgerbus ging es nach Sinsheim, der freundliche Fahrer half, wo er nur konnte und prüfte auch, ob die Impfberechtigten alle erforderlichen Unterlagen dabei hatten. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe", berichtete eine Dame. Eine andere betonte: "Wenn die Beschaffung der Impftermine so reibungslos ginge, wie der Bürgerbus funktioniert, wäre uns allen geholfen."

Aber auch die Fahrer des Bürgerbusses konnten viel Positives von den Fahrten mitnehmen. Die Dankbarkeit und Freude der Geimpften waren sehr intensiv, ebenso die vielen persönlichen Gespräche, die sich während der Fahrt einfach so entwickelten.

"Wir haben uns sehr über die Anerkennung gefreut", sagte Jänichen im Gespräch mit der RNZ. "Der Bedarf war da. Und wir würden so etwas jederzeit wieder tun." Der stellvertretende Vorsitzende betont auch, dass noch immer Fahrten angeboten werden, etwa zu den Auffrischungs-Impfungen beim Hausarzt oder im Impfzentrum. Darüber hinaus würden sich regelmäßig auch andere Hilfesuchende melden. Beispielsweise habe man jüngst eine 80-Jährige zum Amtsgericht nach Heilbronn gefahren oder einen 86-Jährigen zu seiner Frau ins Krankenhaus, die mit einem Notarzt eingeliefert wurde.

"Ich denke, dass wir uns wieder ein Stück annähern", sagte Jänichen mit Blick auf das bislang eher schwierige Verhältnis zur Stadt. In einem RNZ-Interview Anfang 2020 hatte er bedauert, dass die Kommune den Verein nicht genug wertschätze. Hintergrund ist ein mehrheitlicher Beschluss des Gemeinderats im Februar 2017, – damals noch unter Oberbürgermeister Hans Heribert Blättgen – der eine Bezuschussung des Projekts abgelehnte. Nun aber habe Frei durchaus Gesprächsbereitschaft signalisiert, denn der Verein überlegt, künftig in der Kurstadt ein Rufauto zu etablieren. Dieses soll dann auch alle Stadtteile bedienen. "Wenn es konkret wird, sollen wir auf OB Frei zugehen", erklärte Jänichen und versicherte: "Wir werden weiter gute Arbeit leisten und helfen, wo wir können."

Info: Wer eine Fahrt des Bürgerbusses benötigt, wird gebeten, sich bei Axel Jänichen unter Telefon 0152 / 05195667 oder per E-Mail an axel.jaenichen@gmail.com zu wenden.