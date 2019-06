Bad Rappenau-Bonfeld. (fsd) Wenn das beschauliche Bonfeld zum Mekka für Musikfans aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und sogar Nordrhein-Westfalen wird - dann ist wieder Blacksheep-Zeit. Mit einem Abend voller Folk, Rock und kölscher Gelassenheit ist das Festival gestern Abend in seine sechste Ausgabe gestartet.

Noch vor dem offiziellen Einlass um 18 Uhr schoben sich die Fahrzeug-Kolonnen in den Bad Rappenauer Ortsteil. "Wir haben schon geahnt, dass BAP zieht", sagte der Vorsitzende der veranstaltenden Kulturinitiative Blacksheep, Ulrich Schneider, mit Blick auf das Line-up im Vorfeld gegenüber der RNZ. Es war das erste Mal, das ein Festivaltag schon Wochen vorher ausverkauft gemeldet werden konnte. Für den heutigen Freitag und morgigen Samstag sind aber an der Tageskasse noch Karten erhältlich.

Musik gab es nicht nur auf der Bühne. Marco Floris und Jan Vajs aus Bad Wimpfen wurden, wie sie sagen, als eine Art "Begrüßungskomitee" engagiert. Mit Gitarre und Geige bewaffnet, ließen sie schon kurz nach Einlass erste Gäste zu Michael Jacksons "Smooth Criminal" und weiteren Klassikern der Rock- und Pop-Geschichte tanzen.

Den Startschuss im Festival-Programm übernahm dann ein Duo aus Würzburg. "Hannah & Falco" präsentierten eingängigen Folk mit Americana-Einflüssen. Nach und nach zogen sie immer mehr Besucher, die sich an den zahlreichen Verpflegungsständen mit allerhand Speis und Trank eindeckten, vor die Bühne.

Rockigere und härtere Töne schlug im Anschluss die Augsburger Band "The Seer" an. Zwar gaben die fünf Herren aus Augsburg ihr Debüt beim Blacksheep, doch beim Vorgänger "Folk im Schlosshof" waren sie bereits drei Mal zu Gast. Im Gepäck hatten sie ihr achtes Studioalbum "Messages from the black Lab", das sie mit 25 Jahren Bühnenerfahrung gekonnt in Szene setzten. Sie waren der ideale Einheizer für den Hauptact des ersten Festivaltages - Niedeckens BAP.

Der Kölner Wolfgang Niedecken und sein BAP lockten eine große Fanschar nach Bonfeld. Einige warteten sogar seit kurz nach Einlass in der ersten Reihe, um ihr Idol hautnah zu erleben. Ein ausführlicher Bericht zum Konzert von BAP folgt in der Samstagsausgabe.

Info: Weitere Bilder gibt es unter Blacksheep-Festival/RNZ-Fotogalerie