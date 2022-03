In dem Haus in der Heinsheimer Straße 35 entstehen 13 Sozialwohnungen. Bis Ende April kann man sich noch für eine von ihnen bewerben. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Seit Jahren steigen bundesweit die Preise für ein Quadratmeter Bauland kontinuierlich. Und auch die Mieten werden immer teurer, sodass landauf, landab der Ruf nach "bezahlbarem Wohnraum" immer lauter wird. So auch in der Kurstadt.

"Aufgrund von Entwicklungen im Umfeld haben wir auch in Bad Rappenau seit einiger Zeit steigende Miete", weiß Oberbürgermeister Sebastian Frei und spielt dabei unter anderem auf den Neubau der Lidl-Zentrale im benachbarten Bad Wimpfen an. Der starke Zuzug und die Steigerung der Stadt als beliebter Wohnort täten ihr Übriges. "Die Kosten für Wohnungen sind mancherorts inzwischen hoch, dass auch Normalverdiener in Bad Rappenau Probleme haben, eine geeignete Wohnung zu finden", sagt der Rathauschef weiter. In den vergangenen drei bis vier Jahren habe sich das Thema bezahlbarer Wohnraum nochmals verstärkt.

Um in der Kurstadt zumindest ein wenig Abhilfe zu schaffen, hat die Verwaltung vor einiger Zeit ein Grundstück für sogenannten sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Und zwar mitten in der Kernstadt, in der Heinsheimer Straße schräg gegenüber der Kur-Apotheke. Dort, wo einstige baufällige Gebäude abgerissen wurden, entstehen momentan die ersten städtischen Sozialwohnungen. "Wir wollen damit einen Anfangsbeitrag leisten", sagte Frei. Zusammen mit einem Partner realisiert die Kurstadt das Projekt. Die Kommune hat das Grundstück im Erbbaurecht an eine Firma abgegeben und mietet die sich im Bau befindenden 13 Wohnungen an. Die Stadt selbst vermietet sie dann unter. "Damit kann man keine maximalen Grundstückserlöse erzielen", betont Frei und fügt an: "Wir können nicht höchste Preise erzielen und dann erwarten, dass sozialer Wohnraum entsteht."

Gefördert wird das Projekt auch von der L-Bank und dem Landkreis Heilbronn. Und es soll nicht das letzte dieser Art in Bad Rappenau bleiben. "Bei steigenden Energiepreisen wird das Thema aktuell bleiben. Und wenn Wohnen auch immer teurer wird, dann stellt man sich schon die Existenzfrage." So wurde im Neubaugebiet "Kandel" ein Mehrfamilien-Bauplatz ebenfalls für den sozialen Wohnungsbau veräußert. Ein entsprechendes Konzept werde laut Frei momentan ausgearbeitet und soll demnächst im Gemeinderat vorgestellt werden. "Wir geben vor, was umgesetzt werden soll."

Die Bewerbungsphase für die 13 Einheiten in der Heinsheimer Straße hat bereits begonnen und läuft noch bis Ende April. Angeboten werden eine Ein-Zimmer-Wohnung mit rund 25 Quadratmetern, vier Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 57 bis 62 Quadratmetern, sieben Drei-Zimmer-Wohnungen mit circa 80 bis 87 Quadratmetern sowie eine Fünf-Zimmer-Wohnung mit rund 108 Quadratmetern Wohnfläche. Zur Wohnung gehört jeweils eine Einbauküche, ein Kellerraum und ein Auto-Stellplatz sowie zu zwölf Wohnungen ein Balkon. Die Miete richtet sich nach den Vorgaben für öffentlich geförderten Wohnraum, was voraussichtlich eine Miete von 6,80 pro Quadratmeter zuzüglich 50 Euro für die Küche, 30 Euro für den Stellplatz und Betriebskostenvorauszahlungen ergibt.

Voraussetzung, um den Zuschlag für eine solche Wohnung zu erhalten, ist der Besitz eines sogenannten Wohnberechtigungsscheins. Dieser ist eine amtliche Bescheinigung in Deutschland, mit deren Hilfe ein Mieter nachweisen kann, dass er berechtigt ist, eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnung zu beziehen. Um einen solchen Schein zu bekommen, muss ein Antragssteller bestimmte rechtliche Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel dürfen bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden. Weitere Kriterien für die Vergabe der Wohnungen gibt es nicht, allerdings vergibt die Stadt sie freihändig, weshalb eine zeitnahe Bewerbung von Vorteil sein dürfte.