Bad Rappenau-Bonfeld. (jou) Zwei Tage hatte Kay Nekolny Zeit, die Impfaktion im Bikini-Art-Museum zu organisieren. "Es war super spontan", sagt der Geschäftsführer des 24-Stunden-Autohofs. Eigentlich habe er gar nicht damit gerechnet, dass er diese Veranstaltung am Silvestermittag ins Leben ruft. Zwar sei er schon länger mit den Ärzten Dr. Martin Fröhlich, Chef des Kreisimpfzentrums in Ilsfeld, und Dr. Lars Schubert (Gemeinderat in Bad Rappenau) in Kontakt gestanden, um eine solche Aktion ins Leben zu rufen. Dass es dann aber so schnell ging, lag wohl auch an den Feiertagen. Die Ärzte hätten ihn angerufen und gesagt, dass sie Impfdosen übrig hätten und ob er nicht freitags eine Impfaktion starten möchte. Nekolny wollte.

Im Foyer des Bikinimuseums war genügend Platz für die bis zu 250 Impflinge, die dort hätten geimpft werden können. Ganz so viele waren es dann doch nicht, was aber auch daran lag, dass vor allem Auffrischungsimpfungen verabreicht wurden. Dafür braucht es bekanntlich nicht immer die volle Dosis des Impfstoffes. Daher war am Ende noch einiges übrig. Grundsätzlich hätte sich Nekolny noch mehr Impfwillige gewünscht, trotzdem ist er mit der Aktion zufrieden. Immerhin hätten rund 150 Personen das Angebot angenommen. Genau eine Person davon kam zur Erstimpfung, mehrere für ihre zweite Spritze. Er sagt aber auch: "Wir hätten locker 500 bis 1000 Leute durchjagen können." Es habe keine Wartezeit gegeben.

Die Gäste hätten das Angebot "super witzig" gefunden und viel Spaß gehabt. Auch weil sie freien Eintritt in das Museum hatten. Und auch in Sachen Platz seien sie sehr zufrieden gewesen. Bietet das Foyer des Museums doch die Möglichkeit, viele Menschen mit großem Abstand aufzunehmen. Insgesamt sechs Leute waren im Einsatz. Darunter die Ärzte sowie zwei Personen an der Rezeption. Personell sei das kein Problem gewesen. Der Aufwand habe sich in Grenzen gehalten. Auch weil Nekolny eine Teststation leitet und dadurch die entsprechende Software vorhanden war.

Rund 20 Prozent der Personen, die sich impfen lassen haben, waren Lkw-Fahrer, für die Nekolny die Aktion vor allem ins Leben gerufen hat. Allerdings sei der Freitag dafür eigentlich nicht so gut geeignet. Besser wäre ein Donnerstag, da die Fahrer sich dann am Wochenende gegebenenfalls erholen könnten.

Für die Aktion habe er viel Lob in den sozialen Netzwerken bekommen, sagt der Geschäftsführer, der gerne noch einmal so etwas auf die Beine stellen möchte. Dann allerdings viel größer. Derzeit hat er den 15. Januar ins Auge gefasst. Das sei aber noch in der Schwebe, da es auf die Impfbereitschaft der Menschen ankomme. Daher möchten die beiden Ärzte noch ein wenig abwarten, da sich kleine Impfaktionen nicht lohnen würden.