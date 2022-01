Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Axel Jänichen ist in der Kurstadt wahrlich kein Unbekannter. Vor allem bei den Senioren ist der 57-Jährige spätestens seit den angebotenen Fahrten des Bürgerbusvereins zu Terminen in den Impfzentren der Region bekannt, wie ein bunter Hund. Und auch bei den Kurgästen hat er sich zusammen mit seinen Vereinskollegen einen Namen gemacht. Aber damit nicht genug: Auch im Ortsverband der Ökologisch Demokratischen Partei (ÖDP) setzt sich Jänichen ein und geht seit Pandemie-Beginn regelmäßig im Stadtgebiet auf Jagd nach achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen oder hilft beim Bücherflohmarkt aus.

Der 57-Jährige ist ein Tausendsassa, ein Ruheständler im Unruhestand. "Ich kann nicht auf der faulen Haut liegen", sagt er über sein facettenreiches Engagement. Es gibt nichts, für das sich der gebürtige Öhringer, der 2010 der Liebe wegen nach Zimmerhof und später nach Bad Wimpfen gezogen ist, zu schade ist. So hat er sich vor einiger Zeit bei der Aktion "Mann liest vor" beteiligt und ist in der Folge dessen von einer Schule in Kirchhausen angesprochen worden, ob er nicht regelmäßig für die Schüler der 1. und 2. Klassen vorlesen möchte. "Das mache ich nun schon seit acht Jahren." Und zwei AGs – eine für Schach und eine für Erste Hilfe – leitet er an der Schule ebenso. Letzteres ist ein Überbleibsel aus seiner Zeit beim Deutschen Roten Kreuz. "Das eine hat dann zum Nächsten geführt", sagt er und schmunzelt.

Für Jänichen ist sein vielseitiges Ehrenamt zu einer Lebensaufgabe geworden. "Ich möchte die Hilfe, die mir damals zuteilgeworden ist, zurückgeben." So hatte er mit mehreren Schicksalsschlägen zu kämpfen. "Wie das Leben so spielt, habe ich manchmal auch einen Knick darin gehabt", sagt der 57-Jährige, der nach einem Arbeitsunfall Frührentner wurde. So war er als Kind schwer krank. Und nach einer Scheidung ist Jänichen, der nach seinem BWL-Studium jahrelang als kaufmännischer Leiter bei verschiedenen Unternehmen in der Region gearbeitet hat, in eine schwere Depression verfallen. "Ich war in Behandlung. Sie hat mir geholfen, mein Leben neu auszurichten." Alles, was er jetzt tue, seien Dinge, die ihm Spaß machen und ihm auch seelisch guttun. "Die Dankbarkeit der Menschen ist für mich Lohn genug."

Nach seinem Umzug nach Zimmerhof und seinen samstäglichen Ausflügen in die Kurstadt ist der passionierte Leser auch ziemlich schnell mit Klaus Ries-Müller und den Bücherflohmärkten der ÖDP in Kontakt gekommen. Damals hatte Ries-Müller Fahrer für einen möglichen Bürgerbus gesucht, und da Jänichen sämtliche Führerscheine gemacht hat – die einzige Lücke "Motorrad" hat er in diesem Jahr nachgeholt – war ihm schnell klar, sich auch dort engagieren zu wollen. "Ich lasse mich gerne faszinieren."

Bei der Abstimmung zur Förderung des Vereins und seinem Fahrbetrieb – damals noch unter Alt-OB Hans Heribert Blättgen – habe er im Zuschauerraum gesessen und sei nach der Ablehnung von den Parteien schwer enttäuscht gewesen. Umso mehr freue er sich, dass man seinerzeit an der Idee festgehalten und man jetzt den Fahrbetrieb etabliert habe. "Mein Ziel ist es, den Bürgerbusverein weiterzubringen." Inzwischen gebe es eine Tendenz, dass immer mehr Einheimische auf das Angebot zurückgreifen.

Der 57-Jährige hat die Vision, dass der Verein künftig sonntags kleine Rundfahrten durch das ganze Stadtgebiet anbieten kann. Auch ein Fahrbetrieb für alle Stadtteile sei immer wieder ein großes Thema, und er sei sich sicher, dass dieser in den nächsten Jahren auch angeboten werden wird. Doch dazu benötigt es zunächst ein neues Fahrzeug. Der Mitte 2020 gekaufte Citroën C8 sei nur "eine Notlösung" gewesen. "An sich ist er für den Bürgerbus ungeeignet." So bedarf es vielmehr eines Kleinbusses mit acht Sitzen und einem besseren Einstieg. Voraussichtlich im Frühjahr wolle der Verein sich ein solches Fahrzeug zulegen, sagt Jänichen. Preisgelder, wie die 1500 Euro aus dem Bürgerpreis der Sparkasse Kraichgau, kämen dafür wie gelegen.

Aber was macht der leidenschaftliche Ehrenamtler, wenn er nicht gerade Bus fährt, vorliest, Kippen einsammelt, einen Führerschein macht oder sogar das Ferienprogramm der Kurstadt mitgestaltet? "Ich lerne aktuell Russisch, obwohl ich nicht der sprachenaffinste Mensch bin und in der Schule mit Deutsch im Clinch stand."

Doch der Grund für seinen Sprachkurs ist pragmatischer Natur. Seine Schwiegertochter hat kasachische Wurzeln, sodass ihre Eltern Russlanddeutsche sind. "Und wenn mein Sohn mit ihr Mal Kinder bekommt, werden sie sicherlich zweisprachig aufwachsen. Und damit die Enkel mich nicht austricksen können, indem sie Russisch sprechen, beuge ich vor." In diesem Sinne: "Uspekhov".