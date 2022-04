Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Heinsheim. Bereits wenige Monate nach der Übernahme des Schlosses Heinsheim durch den Unternehmer Manfred Bauer und seiner Familie könnte auf dem Anwesen im kurstädtischen Stadtteil am Neckar im Herbst wieder Leben einkehren. Denn ab Oktober soll im ehemaligen Restaurant eine Tagespflege der evangelischen Sozialstation Bad Rappenau-Bad Wimpfen einziehen. Die umfangreichen Umbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren.

"Das Vorhaben ist sportlich, aber wir haben einen starken Partner an unserer Seite", freut sich Johannes Klopprogge, geschäftsführender Vorstand der Sozialstation, bei einem Vor-Ort-Termin mit der RNZ. Dass die Kooperation zwischen der gemeinnützigen Organisation und der Familie Bauer zustande gekommen ist, ist dem Zufall geschuldet, erzählt Klopprogge. "Eigentlich waren wir auf der Suche nach einem Platz für einen Neubau. Wir haben einen Bauplan schon in der Schublade gehabt." Über mehrere Ecken sei dann aber der Kontakt mit dem Unternehmer geknüpft worden. Und als der Sozialstation dann im vergangenen Dezember die alte Schenke als Unterkunft für die Tagespflege vorgeschlagen wurde, habe man "nicht Nein sagen" können.

Kurzerhand hat Klopprogge seine Elternzeit im Januar geopfert, um die bestehenden Pläne auf die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Entstanden sei das Konzept einer Tagespflege, die es in dieser Form in der Region nicht noch einmal gebe. Vor allem punkte die Sozialstation mit der Größe der Einrichtung. Auf rund 1400 Quadratmetern Fläche in fünf Räumen plus Küche werden unterschiedliche Programme angeboten. Von Gedächtnistraining, Musikzimmer oder handwerklichen Kursen ist die Rede: Alles parallel, sodass die Besucher aussuchen könnten, worauf sie Lust haben und woran sie teilnehmen möchten. Aber auch Ruhebereiche soll es geben.

Ebenso ein Pluspunkt sei die groß angelegte Terrasse auf der denkbar sei, in der Zukunft Hochbeete anzulegen oder auch Kleintiere wie Hasen zu halten. Dies komme aber erst mit der Zeit. "Wir können nicht alles auf einmal machen. Das muss sich entwickeln." Damit die Besucher von neugierigen Blicken geschützt sind, wird die bestehende Mauer noch erhöht und die Treppenaufgänge mit Toren versehen.

Zum Start im Oktober wolle man zunächst täglich maximal 36 Senioren in die Tagespflege aufnehmen. "Vom Platz her könnten wir viel mehr", sagt Klopprogge. "Aber wir schauen erst einmal, wie es läuft." Denn für die Sozialstation wird die Einrichtung die erste Tagespflege in eigener Trägerschaft sein. Damit erweitert die Organisation, die bisher ausschließlich in der Mobilen Pflege aktiv ist, ihr Tätigkeitsfeld. Rund 40 neue Stellen werden mit der neuen Tagespflege geschaffen. Erste Bewerbungen seien bereits eingegangen, verrät Klopprogge. Sowohl was Angestellte als auch Besucher angeht. "Wir haben die Werbetrommel noch nicht gerührt. Es gibt im Gebiet zu wenig Tagespflegen", erklärt der Vorstand die hohe Nachfrage nach Arbeits- und Betreuungsplätzen.

Klopprogge ist es wichtig, zu betonen, dass es sich in Heinsheim um ein "Elite-Angebot" handeln soll, sondern für jedermann bezahlbar bleiben wird. Einige organisatorische Dinge wie die künftigen Öffnungszeiten gelte es noch abzustimmen. Darüber hinaus müssen die Möbel noch bestellt werden. "Das wird schon eine Investition werden." Glücklicherweise müsse er sich nicht um die Umbauarbeiten kümmern. "Das übernimmt die Familie Bauer nach unseren Wünschen." Letztendlich ist die Sozialstation zukünftig Mieter, daher konnte und wollte Klopprogge auch nichts zu den Kosten des Projekts sagen. Billiger als ein Neubau sei es auf jeden Fall.

Die Suche nach einem Bauplatz hat er aber trotz der Schloss-Lösung nicht aufgegeben. Denn im ursprünglichen Plan sollte ein Gebäude gebaut werden, in dem sowohl die Tagespflege als auch die Büros der Sozialstations-Verwaltung untergebracht werden können. Für Letzteres werde weiterhin eine Fläche benötigt.

Info: Interessierte können sich bereits jetzt unter www.tagespflege-schloss-heinsheim.de, per E-Mail an tagespflege@sozialstation-badrappenau.de oder telefonisch unter 07264 / 91950 für einen Platz vormerken lassen. Die Vergabe der Plätze erfolgt in den kommenden Monaten.

Beispielsweise wird die ehemalige Gastro-Küche verkleinert. Foto: Falk-Stéphane Dezort