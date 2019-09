Bad Rappenau. (fsd) Wegen dringender Sanierungsarbeiten ist die A 6-Anschlussstelle Bad Rappenau in Fahrtrichtung Nürnberg von Mittwoch, 25. September, 9 Uhr, bis einschließlich Samstag, 28. September, 22 Uhr, komplett gesperrt. Dies teilt die Autobahnbetreibergesellschaft ViA6-West mit. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ersatzweise die Anschlussstellen in Sinsheim-Steinsfurt oder Heilbronn/Untereisesheim zu nutzen.

Auf Höhe der Ampelanlage haben sich Spurrinnen gebildet, die entfernt werden müssen. Im Zuge der Arbeiten wird der Belag der Rampe bis zur Kreuzung mit der L 1107 mit Spezialmaschinen abgefräst und erneuert. Ähnliche Arbeiten hatte es zuletzt an den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt in beiden Fahrtrichtungen gegeben. Auch in Bad Rappenau sollen nach 2007 beide Rampen saniert werden. Wann jedoch die Auf- beziehungsweise Abfahrt in Fahrtrichtung Mannheim betroffen ist, kann ViA6-West-Pressesprecher Michael Endres noch nicht sagen. Jedoch erhofft er sich, dass die Sperrung auch in Bad Rappenau vorzeitig wieder aufgehoben werden kann. "Das Wetter muss stimmen", sagt Endres. "Wir haben einen Puffer drin und versuchen immer, die Zeit zu unterbieten."