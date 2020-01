Bad Rappenau. (guz) Dass der 22-Jährige noch am Leben ist, ist wohl nur einem unbekannten Helfer zu verdanken. Nach einem Angriff auf ihn und noch nicht näher geklärten Ereignissen danach ermittelt nun die Heilbronner Kripo. Mindestens schwere Körperverletzung, möglicherweise aber sogar versuchter Totschlag stehen als Tatvorwurf im Raum.

Der junge Mann hatte, nicht mehr ganz nüchtern, am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr eine Diskothek verlassen und sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Kurz vor dem Bahnübergang in der Straße "Hinter dem Schloss" wurde er dann offenbar von einem oder mehreren Unbekannten niedergeschlagen.

Der oder die Täter prügelten und traten weiter auf den 22-Jährigen ein, bis dieser bewusstlos war. Was die Tat noch brisanter macht: Er wurde später von einem Zeugen geweckt, der ihn auf den wenige Meter vom Angriffsort entfernt verlaufenden Bahngleisen liegend entdeckt hatte. Der Frühzug der Linie S 42 hätte diese Stelle gegen 4.57 Uhr überfahren.

Nach dem Aufwecken realisierte der 22-jährige Verletzte dann, wo er sich befand, geriet in Panik und rannte den restlichen Weg nach Hause. Erst von dort aus verständigte er die Polizei. Er wurde später mit Blessuren und einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Obwohl der 22-Jährige angetrunken war, hat die Polizei keinen Grund, an seinen Aussagen zu zweifeln. Die Spuren der Schläge und Tritte seien deutlich, teilte Frank Belz auf Nachfrage mit. Der Sprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums sagte außerdem, dass wegen des Raureifs in jener Nacht auch nachvollziehbar ist, an welcher Stelle der junge Mann gelegen hatte. Der 22-Jährige sei durchaus in Lebensgefahr gewesen, bekräftigte Belz.

Wie der zuvor bewusstlos Geschlagene auf die Gleise gekommen ist, wird sich wohl erst ergründen lassen, wenn die Angreifer ermittelt sind. Eventuell wurde er dort bewusst abgelegt. Aber auch falls der junge Mann nach der Attacke selbst dorthin getaumelt und dann möglicherweise auf die Gleise gestürzt sein sollte, bestehe nach jetzigem Kenntnisstand ein ursächlicher Zusammenhang zum vorausgegangenen Angriff, der spätestens vor Gericht eine Rolle spielen wird – falls die Täter ermittelt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und auch den Helfer, der den 22-Jährigen von den Schienen rettete. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07131 / 10444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Update: 28. Januar 2020 19 Uhr

