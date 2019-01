Von Tim Kegel

Sinsheim. Ist das nötig? An dieser Stelle? Solche und ähnliche Fragen kommen auf, angesichts einer Fußgängerquerung mit Abbiegespur und Bedarfsampel auf Höhe der Abzweigung Kurpfalzstraße zwischen Sinsheim-Ost und dem Stadtteil Rohrbach. Dessen bewusst war sich auch der Kernstadtausschuss des Gemeinderats; trotzdem sieht man die Notwendigkeit und will sie bauen.

Ein Sitzungsbesucher - der einzige Gast der Runde von Bürgerseite - war wegen dieses Themas gekommen. In Anbetracht der Pläne glaube er, sagte er der RNZ, "dass die Stadt Sinsheim zu viel Geld hat". Tatsächlich würde der Bund für die Einrichtung auf der Bundesstraße B39 aufkommen. Insgesamt rechnet Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer mit Kosten von rund 50.000 Euro.

Angedacht sind eine Verbreiterung der Fußgängerfurt auf Höhe der Ein- und Ausfahrt Kurpfalzstraße. Das bestehende Modell ist so schmal, "dass man kaum Notiz davon nimmt", war man sich einig. Dass kaum ein Fußgänger hier die Bundesstraße B39 überquert - Schleifer sprach von "einer einstelligen Zahl" täglich - mag hieran liegen, am starken Autoverkehr von 11.500 Fahrzeugen pro Tag, vermutlich aber an beidem. Etwa 1600 Fahrzeuge sind zu Stoßzeiten abends und morgens an der sensiblen Stelle unterwegs und auch "zwischen 80 und 100 Nutzer des Abbiegestreifens".

Sensibel auch, weil es sich um eine Direktverbindung ins Naherholungsgebiet Wiesental handelt. Wer geht dort hin? Senioren, Kinder - nicht nur auf dem Weg zum Freibad -, Menschen, die durch Kinderwagen, mehrere Kinder, Fahrräder, Freizeitgerät, Hunde oder Rollatoren abgelenkt oder in ihrer Bewegungs- und Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt sind. Hinzu kommen ein relativ schneller Verkehr zwischen Sinsheim und Rohrbach - und vergleichsweise schmale Gehwege. Ins Wiesental gelangt man über nahe Stufen, von manchen Sinsheimern liebevoll "Dr.-Sieber-Treppe" genannt, nach dem Alt-Oberbürgermeister, der in diesem Viertel wohnt.

Die Strecke, führte CDU-Fraktionschef Friedhelm Zoller an, "ist Teil des sicheren Schulwegs"; auf dem kurzen Teilstück zwischen Rohrbach und Sinsheim fordert er ein Tempolimit von 50 anstelle der geltenden 70 Stundenkilometer.

Nun scheint eine praktikable Lösung gefunden, die eine Bedarfsampel, eine ausreichend dimensionierte Fußgänger-Querung und die Anpassung der Abbiegespuren verbindet. "Dicke Bretter bohren" habe man hierfür bei übergeordneten Gremien müssen, sagt Werner Schleifer. Doch wenigstens sei nun die "Entscheidungsgrundlage einstimmig".

Im Gremium brach eine teils humorige Diskussion vom Zaun: "Mit Kindern trau’ ich mich da nicht rüber", gestand Grünen-Sprecher Jens Töniges. SPD-Stadtrat Michael Czink würde gern auch die Zugangsmöglichkeiten zum Wiesental verbessern. Grünen-Rat Alex Riederer gäbe sich schon mit einer "Treppe zufrieden, die auch für Radfahrer ausgelegt ist"; Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin konterte lachend: "Wer mutig ist, fährt auch ohne runter."

Fraktionskollege Manfred Wiedl, Polizist und Ortsvorsteher in Weiler, übte sich in Sarkasmus: Man könne doch die bestehende Verkehrsinsel "ganz sanft abtragen", um sie dann "beim Weilerer Friedhof wieder aufzubauen". Dort warte man, so Wiedl, "schon seit zehn Jahren auf etwas Ähnliches".