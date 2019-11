Angelbachtal. (pol/mün) Weil eine Autofahrerin am Samstagmittag die Kontrolle über ihren Mercedes verlor, kam es auf der Bundesstraße B39 zwischen Angelbachtal und Mühlhausen zu einer Frontalkollision. Insgesamt drei Fahrzeuge waren in den Unfall involviert - vier Menschen, darunter ein Kleinkind, wurden zum Glück nur leicht verletzt, so die Polizei.

Gegen 12 Uhr war die 47 Jahre alte Mercedes-Fahrerin in den Grünstreifen geraten. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in einen entgegenkommenden VW Transporter und in einen Fiat Punto.

Die 47-Jährige wurde in ihrem Mercedes eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sowohl die Insassen des Transporters, eine 33-Jährige und ein 3-jähriges Kleinkind, als auch der 20-jährige Fiat-Fahrer wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Mercedes-Benz entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, am VW Transporter in Höhe von 3000 Euro und der Schaden am Fiat Punto wird auf 4000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B39 zwischen Angelbachtal/Eichtersheim und Mühlhausen bis 15 Uhr gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht, teilte die Polizei mit.