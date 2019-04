Waibstadt. (pol/rl) Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen. Gegen 4 Uhr war ein 19-jähriger Opelfahrer auf der Bundesstraße B292 von Sinsheim in Richtung Waibstadt unterwegs. Weil der Fahrer unaufmerksam war, geriet der Wagen in den rechten Grünstreifen. Der 19-Jähriger verlor die Kontrolle über den Opel, der sich danach überschlug.

Bei dem Überschlag wurden der 19-Jährige und seine 46-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Opel musste als Totalschaden abgeschleppt werden.