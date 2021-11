B292 bei Sinsheim. (jubu) Verzögerungen und lange Staus gab es bei einer Verkehrskontrolle auf der B292 am Montag. Seit 13 und noch bis 20 Uhr kontrollieren insgesamt 50 Beamte der eingesetzten Polizeireviere aus Sinsheim und Wiesloch Fahrzeuge, die aus dem fließenden Verkehr gelotst wurden.

"Besonderes Augenmerk legen wir auf Alkohol- und Drogenverstöße am Steuer", erklärte Polizeisprecher Claus Hering vor Ort gegenüber der RNZ. Diese Art von Kontrollen werden Hering zufolge jeden Monat im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim durchgeführt und fanden nun mit einem großen Aufgebot an beiden Fahrtrichtungen der Bundesstraße zwischen Sinsheim und Waibstadt statt.

Die bis zuletzt geheim gehaltene Kontrollstelle wurde am Abend großflächig ausgeleuchtet, Zelte und mobile Toilettenanlagen aufgestellt. In beiden Richtungen bildeten sich längere Staus. Das Ergebnis der Kontrolle will die Polizei am späten Abend bekanntgeben.