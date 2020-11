Von Berthold Jürriens

Sinsheim/Kraichgau. Die Waidbachtalbrücke gilt als wichtige Verkehrsachse und als Nadelöhr zwischen Kraichgau, Odenwald und Kurpfalz. Wer an Sinsheim vorbei muss und weder durch die Stadt durch-, noch diese weiträumig umfahren will, der nimmt den Weg über diese Trasse. Seit Montag wird das Bauwerk vom Bund saniert, voraussichtlich fünf Wochen lang.

Eine erste Bewährungsprobe muss die Umleitungsstrecke im morgendlichen Berufsverkehr überstehen: Der ganz normale Verkehrswahnsinn, der sich seinen Weg auf der Bundesstraße B292 in Richtung Berufsschulzentrum bahnt, ist zwischen 7 und 8 Uhr noch etwas verrückter als üblich. Zeitweise im Schritttempo nehmen die Fahrzeuge die nun einzige Abfahrt, zumal die Fahrbahn unterhalb der Brücke wegen Bauvorbereitungen verengt worden ist. Hier gilt Tempo 50, kein Fahrzeug wird überhaupt so schnell.

Bauleiter Bastian Follath koordiniert die Sanierung der wichtigen Verkehrsachse. Foto: Berthold Jürriens



Nächstes Nadelöhr ist der Kreisverkehr am Berufsschulzentrum. Während der Verkehr stadtauswärts über die Wilhelmstraße in Richtung Waibstadt zügig durch den Kreisel kommt, müssen Fahrer stadteinwärts viel Geduld mitbringen; auch beim nächsten Kreisel an der Stiftstraße. Bei früheren Unfällen auf der Autobahn und hierdurch verursachten Sperrungen sei es an diesen Stellen noch chaotischer zugegangen, sagt ein Bus-Pendler. Doch am Montag war die Autobahn frei.

Ein anderes Bild zeigt sich in Hoffenheim und Zuzenhausen. Dort kann sich die Bevölkerung in den kommenden Wochen auf deutlichen Verkehrszuwachs einstellen: "Das ist doch Wahnsinn", sagt eine Fußgängerin in Hoffenheim, als fünf Lkw Stoßstange an Stoßstange an ihr vorbeifahren, die wiederum eine Auto-Kolonne hinter sich herziehen. Überhaupt fällt der vermehrte Schwerlastverkehr auf, der von der B292 aus Mosbacher und Waibstadter Richtung über die Landesstraße 549 nach Neidenstein und Eschelbronn fahren muss, um auf die Autobahn zu gelangen.

Von all dem bekommt Bastian Follath vom zuständigen Bauunternehmen Leonhard Weiss nicht viel mit. Denn er hält in einem Container unter der Brücke die Fäden in der Hand. Allerdings informiert er sich über die "obige Verkehrslage". Follath koordiniert und organisiert, leitet und überwacht das Projekt, das am 18. Dezember abgeschlossen sein soll, "wenn nichts Unerwartetes passiert". Ziel sei, dass die Brücke zu diesem Zeitpunkt wieder befahrbar ist, "auch wenn einige Restarbeiten unterhalb der Konstruktion" noch zu machen sind. Die Vorbereitungen der "Notmaßnahme", wie er die Sanierung bezeichnet, seien im ersten Bauabschnitt erfolgreich gewesen.

Voraussichtlich fünf Wochen lang gesperrt ist die Waidbachtalbrücke seit Montag. Die Sanierung des Bauwerks betrifft vor allem die Übergangsbauwerke an den Brückenköpfen. Fotos: Berthold Jürriens

Wenig zum Projekt und dessen komplexen Auswirkungen erfahren Pendler auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Zunächst sucht man die Baustelle vergebens. Die Sanierung der Waidbachtalbrücke taucht in der Aufzählung der aktuellen Baumaßnahmen "in den Landkreisen Rhein-Neckar-Kreis" nicht auf. Lediglich eine Pressemitteilung informiert über den Austausch der Übergangskonstruktionen und der Fahrbahndecke der Brücke. Näheres zu der Umleitung, die in beiden Richtungen über Hoffenheim, Zuzenhausen, Eschelbronn, Neidenstein und Waibstadt verläuft, finden Autofahrer nach längerem Suchen bei "Verkehrsinfo BW", einer Service-Seite der Straßenverkehrszentrale. Die Brückeninstandsetzung, heißt es dort, lasse nur die Abfahrten Sinsheim-Nord und -Zentrum zu. Rund 14 Minuten zusätzlicher Zeitbedarf müsse bei den zusätzlichen rund 11,3 Kilometer einberechnet werden. Rund 14.000 Fahrzeuge nutzten 2019 nach Angaben des Landesverkehrsministeriums täglich die Brücke, deren Zustand als schlecht bewertet wird. Nicht umsonst galt hier seit Längerem wegen Straßenschäden ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde.

Das weitere Vorgehen beschreibt Bauleiter Follath: Die Arbeiten an den beiden Übergangskonstruktionen laufen parallel und ließen sich durch den Einsatz von "Einhausungen" weitgehend witterungsunabhängig erledigen. Nach dem Einbau der neuen Übergänge soll die Asphaltdecke der Brücke erneuert werden. "Eine kleine Maßnahme, die aber aufwendig ist", sagt Follath. Da Fahrbahnübergänge von Brücken als Verschleißteile gelten, müssten diese ausgetauscht werden. Sie dienen dazu, Bewegungen und Verformungen an der Brücke auszugleichen, etwa bei Temperaturschwankungen. Anhand von Plänen beschreibt Follath die Wichtigkeit von Notunterstützungen, die später wieder entfernt werden sollen.

Ein "Höchstdruck-Wasserstrahler" sorge dafür, dass das Freilegen der Stahlbewehrung für nachfolgende Sanierungsarbeiten mit möglichst wenig Erschütterung der Brücke vor sich geht. Dass man die alten Stahlbewehrungen – zumindest nach aktuellem Untersuchungsstand – weiter nutzen kann, sei "ein Vorteil". Diese Höchstdruck-Wasserstrahl-Technik komme zu Einsatz, um beschädigten Beton nicht mit Stemmhammern und ähnlichem Gerät abtragen zu müssen. "Auf der Brücke selbst wird aktuell nur vermessen", sagt Follath.

Ein wenig Entspannung rund um die Waidbachtalbrücke und die Umleitungsorte scheint es bereits im Laufe des Vormittags zu geben, aber mit dem Feierabendverkehr wartet die nächste Nagelprobe auf die Stadt und die betroffenen umliegenden Ortschaften.