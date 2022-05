Von Christian Beck

Sinsheim. Bis die Bagger anrücken, wird es vermutlich noch ein paar Wochen dauern. Doch mit der Entkernung hat der Abbruch der Autobahnmeisterei am Montag begonnen. Das Gelände samt der angrenzenden Wohnhäuser hatte die Stadt für 1,1 Millionen Euro gekauft, dort soll unter anderem das neue Feuerwehrgerätehaus der Abteilung Stadt gebaut werden.

Lange Zeit war nach einem Standort für eine neue Wache gesucht worden, denn der momentane in der Dührener Straße ist zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Das Gebäude aus den 1970er-Jahren ist laut Gesamtkommandant Michael Hess "von der Substanz verbraucht und energietechnisch eine Katastrophe". Im Winter werde es darin sehr kalt, momentan ziehen sich Männer und Frauen – vier oder fünf sind im aktiven Dienst – zusammen um, und es gibt viel zu wenig Platz: Teilweise müssen Fahrzeuge in zweiter Reihe geparkt werden, und die Aufgaben werden immer mehr. So werden dort beispielsweise Geräte wie Atemschutzausrüstungen gereinigt und gewartet, die von Wehren aus anderen Gemeinden stammen. Dafür erhält Sinsheim pro Jahr einen sechsstelligen Euro-Betrag.

Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten endlich gute Bedingungen zu bieten, sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Hess zeigt sich "sehr zufrieden" mit dem neuen Standort. Damit sei die Wehr mindestens für die nächsten 25 Jahre gut aufgestellt. Mehr Stellplätze sowie eine Fläche für ein Wechsel-Lade-System sind dort unter anderem vorgesehen. Dies ermöglicht, dass ein Fahrzeug die Module tauschen kann, je nachdem, ob beispielsweise gerade ein großer Wassertank oder ein Notstromaggregat gebraucht wird. Auch die Ausbildung der Floriansjünger werde sich mit einem Übungsturm deutlich verbessern.

Wie viel das kosten wird, ist noch nicht klar: "15 Millionen plus x" nennt Albrecht auf Nachfrage als Größenordnung. Die Ausschreibungen sollen Ende dieses Jahres beginnen. Zunächst steht aber der Abbruch der Autobahnmeisterei an: Rund 700.000 Euro seien dafür eingeplant, bis Juni oder Juli soll alles erledigt sein. Anfang des kommenden Jahres soll dann der Bau der neuen Wache starten, Ende 2023, Anfang 2024 soll die Feuerwehr einziehen können.

Dauert es länger, könnte es für die Stadt teurer werden. In einem Vertrag mit der Bundesanstalt für Immobilien, dem Verkäufer des Grundstücks, ist festgehalten, dass bis zu 800.000 Euro fällig werden, wenn der Zeitplan zu weit in Verzug gerät. Denn der bisher vereinbarte Kaufpreis in Höhe von 1,1 Millionen Euro gilt nur, wenn die Stadt dort zeitnah ein Gebäude für die öffentliche Nutzung baut – eben die Wache. 10.000 Quadratmeter soll deren Gelände umfassen.

Und was passiert mit den restlichen 1,6 Hektar des Grundstücks? In zahlreichen Hallen soll die Ausrüstung der Stadtreinigung, des städtischen Straßenbautrupps und der Gärtner untergebracht werden. All das wird momentan noch in Hallen in der Neulandstraße gelagert, für die die Stadt Miete zahlt, erklärt Albrecht. Diese monatlichen Belastungen wolle man sich sparen – allerdings dauere das wohl noch bis zum Jahr 2026. Zudem wird der Seitenarm der Schwarzwaldstraße mit der Gutenbergstraße in Form eines Durchstichs verbunden. So soll die Feuerwehr schnell in der Neulandstraße sein, denn dort gibt es viele Firmen mit Brandmeldeanlagen. Dazu müssen aber die Wohnhäuser neben der Autobahnmeisterei abgerissen werden. Sie sind noch bewohnt, die Stadt stehe mit den Leuten im Kontakt.

Und was passiert dann mit der momentanen Feuerwache in der Dührener Straße? Das steht laut OB noch nicht fest. Möglicherweise bleibe sie in städtischer Hand, um dort weitere Infrastruktur zusammenzuführen, vielleicht biete sich auch eine Nutzung für eine Firma an.