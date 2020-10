Wiesloch/Sinsheim. (pol/mün) Autofahrer haben am Freitagmittag viel Geduld auf der Autobahn A6 viel Geduld gebraucht - und das in beide Fahrtrichtungen.

> A6 Richtung Heilbronn: Gegen 11 Uhr kam es hier zu einem Auffahrunfall. Die Unfallaufnahmen waren in Richtung Heilbronn gegen 13 Uhr und in Richtung Mannheim kurz nach 14 Uhr beendet. Die Vollsperrung in Richtung Heilbronn war nur von kurzer Dauer. Drei Fahrzeuge waren hier wegen eines Rückstaus aufgefahren. Eine Person wurde leicht verletzt, ein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

> A6 Richtung Mannheim: Am Unfall in Richtung Mannheim waren zwei Sattelzüge beteiligt. Ein Sattelzugfahrer auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf, dessen Fahrer wegen eines Staus abgebremst hatte. Der Verursacher wurde leicht verletzt. Ein Sattelzug wurde abgeschleppt. Aufgrund einer etwa 50 Meter langen Ölspur wurde eine Fachfirma beauftragt, diese zu beseitigen.

Der Gesamtschaden beider Unfälle beträgt mehrere zehntausend Euro.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020, 14.51 Uhr