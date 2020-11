Angelbachtal/Waibstadt/Helmstadt-Bargen. (ram/jou) Inzwischen sind zwei der vier Kindergartengruppen des kommunalen Kindergartens "Am Sonnenberg" in Angelbachtal aufgrund von Corona-Fällen bei den Erzieherinnen geschlossen. Die Kinder und die direkten Kolleginnen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Wie die Gemeindeverwaltung am späten Sonntagabend mitteilte ist inzwischen eine zweite Erzieherin positiv getestet worden. Seit vergangenem Donnerstag war bereits die "gelbe Gruppe" geschlossen, nachdem eine Erzieherin Symptome von Covid-19 gezeigt hatte, und ein Test dies am Freitag bestätigte. Am Montag öffnete auch die "orangene Gruppe" nicht. Die betroffenen Eltern waren bereits am Sonntag informiert worden, erklärte Bürgermeister Frank Werner. "Andere Gruppen und deren Erzieherinnen sind nach den Regelungen des Gesundheitsamtes nicht betroffen, da im Kindergarten für Erzieherinnen außerhalb des jeweiligen Gruppenraums strikte Maskenpflicht und ein Abstandsgebot gilt. Eine Einschränkung des Kindergartenbesuchs für andere Gruppen wird daher nicht für erforderlich gehalten. Die geltenden Hygienevorschriften im Kindergarten werden weiterhin konsequent angewandt", teilte die Gemeindeverwaltung mit, außerdem sei man weiter in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

Eltern werden gebeten, sofern bei den Kindern dennoch Symptome auftreten, nach Rücksprache mit dem Kinderarzt auch den Kindergarten zu informieren. Nicht gänzlich auszuschließen sei, sagt Werner zum Infektionsgeschehen, dass Kinder ohne Symptome das Virus verbreitet haben könnten. Stand Montagvormittag sind in Angelbachtal acht aktive Coronafälle bekannt.

Auch in Waibstadt ist eine Kindergartengruppe geschlossen, und zwar die Waldgruppe des städtischen Kindergartens, wie Bürgermeister Joachim Locher mitteilt. Ein Kind sei hier positiv auf Covid-19 getestet worden. Da das Geschwisterkind, das die Grundschule besucht, ebenfalls erkrankt ist, ist hier die Klasse 2a in Quarantäne. Die Infektionszahlen sind seit vergangener Woche deutlich gestiegen. Waren es in Waibstadt am Mittwoch noch elf aktive Corona-Infektionen, sind es mittlerweile 25 (Stand Montag). Es seien völlig verteilte Fälle in Waibstadt und Daisbach, die zum Großteil nichts miteinander zu tun haben, sagt Locher. "Es ist kein Zusammenhang feststellbar." Die Leute würden in vielen Fällen auch gar nicht wissen, wo sie sich angesteckt haben.

Ähnlich diffus ist die Situation auch in Helmstadt-Bargen. Hier sind die Fälle von acht auf 15 gestiegen. Es habe keine Feiern gegeben, die Infektionen würden eher aus dem Arbeitsumfeld kommen, sagt Bürgermeister Wolfgang Jürriens, der sagt, er sei über die Zahl erschrocken. "15 aktive Fälle, das ist schon ein Wort." Insgesamt sind in der Gemeinde 50 Menschen in Quarantäne. Die Gemeinde reagiert und hat beschlossen, dass während der gesamten Gemeinderatssitzung eine Maskenpflicht gilt. Das sei "heftig für uns alle", sagt Jürriens und fügt hinzu: "Aber das ist so."