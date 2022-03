Von Friedemann Orths

Angelbachtal/Kraichgau. Willi Männ klingt fast schon verzweifelt: "Für mich ist das kein Wald mehr", sagt er und zeigt auf die Bäume in dem Waldstück am Kutschensee. Dort, zwischen Angelbachtal und Waldangelloch, könnte man Fotos für Postkarten aus dem Kraichgau schießen. An diesem Wintermorgen spiegelt sich sogar die Sonne auf einer Eisschicht auf dem kleinen See. Männ hat ein Anliegen, deshalb hat er sich auch bei der RNZ gemeldet. Sein Anliegen ist der Wald, und das, wofür er ursprünglich gepflanzt wurde: Holz. Männ kritisiert, dass der Wald abgeholzt wird, und dass man das in Zeiten des Klimawandels keinem mehr erklären könne. Ständig werde auf Klimaschutz hingewiesen, aber dass der Wald immer lichter wird, das spreche niemand an.

Im Wald geht der Rentner oft joggen, läuft fast täglich seine Runde über den Wüstrottweg, der sich zunächst bergauf durch die Hügel und das Unterholz schlängelt. Immer wieder zeigt Männ auf Baumstümpfe, auf die am Boden liegenden Gerippe gefällter oder umgestürzter Bäume, die den Weg säumen. "Bis hier wieder schöner Baumbestand steht … das erlebt von uns keiner mehr", seufzt er.

Forstrevierleiter Bernd Niederer ist ebenfalls oft in diesem Wald, anstatt zu Joggen arbeitet er aber dort. Gemeinsam mit Philipp Schweigler, dem Forstbezirksleiter, erklärt er rund zwei Monate später, warum im Wald Bäume gefällt werden: Zunächst sei wichtig, dass man nicht abholze, sondern ernte, sagt Niederer. Schweigler ergänzt, dass auch gepflegt werde. "Wir rennen ja nicht einfach los und schlagen Bäume um."

Man betreibe "Zustandspflege": Gute Bäume bleiben stehen, schlechte werden gefällt. Schweigler hat einen Ordner mit allen Daten zum Angelbachtaler Gemeindewald mitgebracht. Demnach lag der Holzvorrat pro Hektar im Jahr 1840 bei rund 100 Festmetern, im Jahr 2015 gab es rund 350 Festmeter. Es habe also ein Umdenken stattgefunden, weil man gemerkt habe, dass man nicht so viel fällen könne, erklärt Schweigler.

Niederer bleibt bei einem Buchenstumpf stehen. Der Baum wurde kürzlich gefällt, weil man einer wenige Meter weiter wachsenenden Eiche mehr Platz für ihre Krone geben möchte. Die kommt mit dem trockeneren Wetter nämlich besser zurecht als die Buchen. Das Holz wird dann vom Waldbesitzer, in diesem Falle der Gemeinde Angelbachtal, verkauft. Ein Teil bleibt in Deutschland, auch als Brennholz, ein anderer Teil geht ins Ausland, beispielsweise zur Möbelproduktion oder für den Hausbau.

Den Waldbesitzern sei natürlich bewusst, dass der Wald immer weniger Gewinn abwerfe. Die Summen seien "Peanuts", gerade wenn man das mit dem Aspekt des Klimaschutzes aufwiege, sagt Niederer. Dennoch könne man ja nicht einfach aufhören, Forstwirtschaft zu betreiben, denn es fallen trotzdem Kosten an, beispielsweise für die Verkehrssicherung.

Kritik am Verkauf ins Ausland können Niederer und Schweigler nur bedingt nachvollziehen: Die Ressource Holz sei natürlicher als alles andere, findet Schweigler. "Wir kriegen ja auch Sachen aus China – es ist ein Planet." Zudem sei es für die Umwelt doch besser, wenn in China Treppen aus Holz statt aus Beton gebaut werden. Das sei nämlich noch umweltschädlicher. Niederer sagt, dass man "mittendrin im Spannungsfeld" sei. Am besten solle das Holz "vom Himmel fallen", forderten die Leute.

Zudem forste man ja auch auf. Auf der sogenannten Waldentwicklungskarte – laut Schweigler "wie ein Rezeptbuch" für die Förster – wird festgelegt, wie viel und welches Holz wo geschlagen wird. Momentan wachsen etwa acht Festmeter pro Jahr auf einem Hektar. Gefällt werden sollen rund 7,4 Festmeter pro Hektar und Jahr im Angelbachtaler Wald, der zu 70 Prozent aus Buchen, zehn Prozent aus Eichen und "ein paar anderen" Bäumen besteht.

Ein "ganz wichtiger Aspekt" laut Niederer: "Der Wald erneuert sich." Zwar verändere sich durch das Ernten der Zustand, der werde aber "nicht schlechter". "Es ist egal, ob da ’ne Buche steht – wenn nicht, freut sich ein Pilz", sagt Niederer. Wichtiger sei, die Fläche Wald zu erhalten. Das wahre Problem sei der Flächenraub, beispielsweise durch Umgehungsstraßen oder neue Stadien. Dass sich das Waldbild verändere, streiten die Förster gar nicht ab. Aber ob der Wald älter oder jünger ist, sei egal.

Aber auch der Klimawandel mache sich bemerkbar. In heißen Sommern sei ein dichter Wald mit geschlossenem Kronendach selbstverständlich kühler und schattiger, sagt Schweigler. In manchen Bereichen gehe man darauf auch ein und mache weniger Holz – für junge Pflanzen sei mehr Licht aber auch gut, damit sie besser wachsen. In Zukunft werden die Wälder wegen der Hitzewellen laut Schweigler niedriger werden, und es wird weniger Buchen geben.

Dass das Waldstück am Kutschensee irgendwann ganz abgeholzt wird, wird wohl nicht passieren. Aber dass sich Menschen wie Willi Männ auf Veränderungen in ihren "Lieblingswäldern" einstellen müssen – das ist auch ein Fakt.