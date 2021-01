Angelbachtal. (pol/mün) Der seit Mittwoch, 13. Januar, vermisste 43 Jahre alte Mann ist wohlbehalten gefunden worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14 Uhr war er zuletzt in seiner Wohnung gesehen worden. Es war zunächst vollkommen unklar, wo er sich aufhielt. Die Polizei konnte nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befand.

Am Montagmittag wurde er dann auf Hinweis eines Zeugen bei einem Bekannten gefunden und in Gewahrsam genommen. Er wurde anschließend in die Obhut einer Fachklinik gegeben. Von dort wird über die weitere Behandlungsbedürftigkeit entschieden.

Die weiteren Suchmaßnahmen wurden eingestellt. Zuvor war am Montagmorgen noch mit einem Polizeihubschrauber und starken Polizeikräften nach dem 43-Jährigen gesucht worden.

Update: Montag, 18. Januar 2021, 14.10 Uhr