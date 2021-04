Angelbachtal. (ram/rnz) Zumindest für die Zeit bis zu den Sommerferien wird es in Angelbachtal aufgrund der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen geben. Neben dem Pfingstmarkt waren jüngst die "Highland Games" abgesagt worden. Jetzt teilen auch der Rhein-Neckar-Kreis und die Gemeinde Angelbachtal mit, dass die Schlosspark-Serenade nicht stattfinden kann.

"Die Verantwortlichen des Rhein-Neckar-Kreis und der Gemeinde Angelbachtal, die dieses Kooperationsprojekt seit 1992 immer am letzten Samstag im Juni gemeinsam veranstalten, haben bis zuletzt an Konzepten zur Realisierung gefeilt. Jetzt ist allerdings ein Zeitpunkt erreicht, wo das Infektionsgeschehen und die damit verbundenen Regelungen allem ,Wollen‘ klare Grenzen setzen. Ausschlaggebend für die Absage des Klassik-Open-Airs sind nicht nur die musikalischen Möglichkeiten, die durch die aktuellen Regelungen massiv eingeschränkt wurden, sondern auch das Sicherheits- und Hygienekonzept, das hinsichtlich des Erwartbaren einfach nicht mehr umsetzbar ist, ohne den Charakter der Veranstaltung schlichtweg zu konterkarieren. Wir treffen diese Entscheidung schweren Herzens, zumal wir bereits 2020 absagen mussten", teilten die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. "Jetzt liegt alle Hoffnung auf der Schlossparkserenade 2022, die wir am 25. Juni hoffentlich umso intensiver erleben werden dürfen", heißt es abschließend.