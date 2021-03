Das Interesse an Bauland ist in Angelbachtal groß. Daher hat der Gemeinderat die Vergaberichtlinien angepasst. Foto: Ralf März

Angelbachtal. (ram) Bauland in der Region ist heiß begehrt. Zwei bis drei Interessenten für einen Bauplatz seien keine Seltenheit, auch bei Baugebieten, die noch gar nicht baureif seien, erklärte Bauverwaltungsleiter Daniel Oestrich in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Schon in der Vergangenheit habe der Gemeinderat deshalb Vergaberichtlinien festgelegt, zuletzt seien sie 2017 angepasst worden. Da es in anderen Gemeinden schon vorgekommen sei, dass Bauplatzinteressenten die Vergabe gerichtlich prüfen ließen, wolle man die Richtlinien an die aktuellen Empfehlungen des Gemeindetages anpassen.

Ortsbezogene Kriterien wie der Hauptwohnsitz, der Arbeitsort in der Gemeinde oder ein Amt in einem Verein können zukünftig mit bis zu 50 Punkten bewertet werden. Weitere maximal 50 Punkte resultieren aus sozialen Kriterien wie der Kinderanzahl oder einer eventuellen Behinderung. Verschiedene Beispiele des Bauverwaltungsleiters verdeutlichten die Punktevergabe. Es habe sich bewährt, dass sich die Interessenten auf ein bestimmtes Grundstück (plus Alternativplatz) in einem Neubaugebiet bewerben, erklärte Oestrich. Deshalb solle daran festgehalten werden. Möglich sein soll aber auch ein sogenanntes Höchstgebotsverfahren. Dieses solle jedoch nur für ausgewählte Bauplätze, beispielsweise in Premiumlagen, zur Anwendung kommen. Hierüber habe der Gemeinderat im Einzelfall zu entscheiden. Die Bürgervertreter hatten die Vergaberichtlinien bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorberaten, so gab es jetzt vor den zahlreichen Zuhörern keinen Diskussionsbedarf mehr. Die neuen Richtlinien wurden einstimmig beschlossen.

Auch einige Mitteilungen und Anfragen gab es in der Sitzung. Bürgermeister Frank Werner informierte darüber, dass die Verbreiterung der Festplatzzufahrt abgeschlossen werden konnte. Aufgrund eines neuen Zebrastreifens, hauptsächlich für die Schul- und Kindergartenkinder, musste die Festplatzzufahrt im vergangen Jahr verlegt werden. Da der Platz auch von größeren Fahrzeugen als Parkfläche genutzt wird, hatte der Rat für die Verbreiterung der Zufahrt gestimmt.

Eine Förderung der örtlichen Betriebe hinterfragte Gemeinderat Markus Haaß (BV/CDU), der auch Vorsitzender der Angelbachtaler Unternehmerinitiative ist. Er regte ein Werbekollektiv an. Die Gemeinde könne sich daran beteiligen, sicherte der Bürgermeister zu. Gemeinderat Christoph Haag (GAL) regte außerdem eine Bank im neu errichteten Buswartehaus in Eichtersheim an.