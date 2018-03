Von Ralf März

Angelbachtal. Knapp zehn Jahre ist es her, seit in Wald und Flur rund um Angelbachtal Wanderwegmarkierungen aufgestellt und acht Wanderrouten auf einer Karte ausgewiesen wurden. Inzwischen nagte der Zahn der Zeit an den einfachen Holzpfosten, die Schilder sind verblichen, verschiedene Markierungen fehlen ganz.

Dies nahm der Gemeinderat schon im Herbst 2016 zum Anlass, sich für eine Erneuerung auszusprechen. Die erste Stufe sollte die Erstellung eines Wanderweg-Katasters sei, bei dem die Routen digital aufgenommen, die genaue Beschriftung erarbeitet und der Standort der Schilder auch über die Gemeindegrenzen hinaus abgestimmt werden sollte: In einem Leader-Projekt hatten sich verschiedene umliegende Gemeinden, darunter Sinsheim und Östringen, mit dem Ziel zusammengefunden, ein einheitliches Beschilderungssystem zu entwickeln. Der Hintergrund war bei vielen Gemeinden ähnlich, wie Hauptamtsleiter Diethelm Brecht erläuterte: "Das Wanderwegenetz in der Region ist geprägt von unterschiedlichen und teilweise veralteten Beschilderungssystemen."

Die Angelbachtaler Wanderrouten wurden im Planungsverfahren überarbeitet und auf fünf schöne Strecken reduziert, verteilt auf die gesamte Gemarkung, mit insgesamt 43,8 Kilometern Länge.

"Die Konzeption ist inzwischen für die gesamte Fläche der Projektpartnerschaft unter der Federführung der Stadt Kraichtal erstellt worden", so Bürgermeister Frank Werner. Aufgrund der 60-prozentigen Bezuschussung des Leader-Projekts blieb für Angelbachtal nur ein Nettoanteil von rund 2300 Euro, der aus der Gemeindekasse finanziert werden musste.

Mit der Konzeption wurden auch die Kosten für die Beschilderung ermittelt: Etwa 29.000 Euro wurden veranschlagt, förderfähig mit 60 Prozent. Um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten, wurde aus dem Ratsrund vorgeschlagen, Metallpfosten einzusetzen.

Auch ein speziell konzipierter Themenwanderweg, der in Zusammenarbeit mit der Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg entstehen wird, soll ins Wanderwegkataster aufgenommen werden. Eine große Schautafel mit Wegeplan ist dazu beim Festplatz vorgesehen, dem Start und Ziel der Wanderwege.

Hier rechne man mit Kosten von 9400 Euro, so der Bürgermeister. Abzüglich eines Tourismusinfrastruktur-Zuschusses bleiben etwa 7000 Euro Gemeindeanteil übrig. Die Angelbachtaler Wanderrouten summieren sich samt regionalen Hinweisen, die sich ebenfalls auf den Schildern finden werden, auf 44.000 Euro. Als Mehrwert sollen die neuen Routen in der Region dann auch digital mit entsprechenden Wander-Apps heruntergeladen werden können.

Einstimmig gab der Gemeinderat grünes Licht. Allerdings muss erst ein entsprechender Zuschussantrag für die LEADER-Förderung gestellt werden. Wenn dieser positiv beschieden ist, sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Somit wird bis zur Aufstellung der neuen Schilder noch einige Zeit vergehen.