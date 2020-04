Angelbachtal. (abc) Statt Jeans sind jetzt Masken der Renner: Seit mittlerweile gut zwei Wochen sind wegen der anhaltenden Corona-Krise viele Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Für Ralf Mack, Werbeprofi und Inhaber von "Mack Jeans und Mode", kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Er lässt Gesichtsmasken mit witzigem Aufdruck aus Stoff fertigen und verkauft sie im Online-Shop.

Im Kraichgau gefertigt

Wie kommt’s? "Weil wir einen Betrieb retten müssen, unseren Unterhalt verdienen und unsere Mitarbeiter weiter beschäftigen möchten." Aber genau hier wird es schwierig: "Vor der Corona-Krise haben wir jede Menge Ware bestellt und bezahlt, die nun im Geschäft liegt und nicht verkauft werden kann. Je länger der Laden geschlossen bleibt, desto geringer sind die Chancen, dass wir sie noch vor Ende der Saison verkaufen können", beschreibt Mack das Dilemma der Bekleidungsbranche. Die Produktion von Gesichtsmasken sei zwar ein Notbehelf, aber gleich aus vielfacher Sicht sinnvoll. Einerseits ließe sich dadurch ein kleiner Teil der Umsatzeinbußen auffangen, andererseits verringere er mit den Gesichtsmasken die Wahrscheinlichkeit, dass sich noch mehr Bürger infizieren.

Doch das ist gar nicht so einfach: "Ich habe zwar ein paar Schneiderinnen an der Hand, die für mich arbeiten, aber langsam werden bundesweit geeigneter Stoff und Gummis knapp", sagt Mack. In eine Textilhändler-Familie hineingeboren, verwende er nur hochwertige Materialien. Komplett in Handarbeit im Kraichgau hergestellt, bestehen sie aus Baumwolle, die zweilagig verarbeitet wurde und die Masken atmungsaktiv und wiederverwendbar mache. Sie deckten Nase, Mund und Gesicht von Erwachsenen ausreichend ab, schützten vor Staub, Pollen und Abgasen und seien dank zweier Gummibänder an den Seiten angenehm zu tragen. "Schließlich soll das, was wir verkaufen, auch seinen Zweck erfüllen", betont Mack, der aktuell fast mehr zu tun hat als regulär, da die langjährigen Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit sind und die Organisation der Belieferung und Abholung zwischen Schneiderinnen und Druckerei einen erheblichen Zeitaufwand mit sich bringt. Der Online-Verkauf läuft ganz normal weiter, wobei sich die Masken großer Beliebtheit erfreuen würden und immer wieder kurzfristig ausverkauft seien.

Kein Wunder: Hat sich Ralf Mack, der auch eine Werbeagentur besitzt, bei der Gestaltung doch viel Mühe gegeben: Corona-Hashtags und ein witziger Virus-Aufdruck werden angeboten. Zwar könnten Macks Masken keine medizinischen Masken ersetzen, dafür seien sie heiß waschbar und dürften mit ihrem feinen Gewebe zumindest den landläufigen "Selfmade"-Masken für den "Hausgebrauch" überlegen sein. Wer möchte, kann sein Exemplar für 15 Euro pro Stück auf www.mack-jeans.de bestellen. Aufgrund der aktuellen Situation kann der Postversand bis zu sieben Tage dauern. Die Möglichkeit zur Abholung besteht auch.