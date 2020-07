Angelbachtal. (ram) Viel wurde schon diskutiert über die beiden Geschwindigkeits-Messsäulen, die künftig in den Angelbachtaler Ortsdurchfahrten überwachen sollen, dass nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde gefahren wird. Aufgrund der Generalsanierung der Hauptstraße war die Grundsatzentscheidung zurückgestellt und erst im April gefasst worden. Damals hatte man noch über die besten Standorte beraten. Jetzt ging es in der Gemeinderatssitzung in der Sonnenberghalle um die Auftragsvergabe, entschieden wurde einstimmig.

Man sei bei der Vergabe an das System "PoliScan Speed" gebunden, welches die Stadt Sinsheim einsetzt, erklärte Bürgermeister Frank Werner: Eine öffentliche Ausschreibung war daher nicht möglich. Die Stadt betreibt und betreut die Anlagen. Die Zuständigkeit falle im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft in das dortige Ordnungsamt samt Bußgeldbehörde, die es in Angelbachtal nicht gibt. Dazu wurde inzwischen auch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Sinsheim geschlossen. Darin ist festgelegt, dass die Stadt in fünf Jahresraten die Kosten für die Anschaffung der Messstellen ersetzt. Die Bußgelder, die von den Verkehrssündern erhoben werden, bleiben aber in der Sinsheimer Stadtkasse.

Auch mobile Blitzer im Einsatz

Aufgestellt werden die Messeinrichtungen in der Eichtersheimer Hauptstraße und in Michelfeld in der Friedrichstraße gegenüber des Vereinsheims. Die Montage ist im Herbst geplant.

Der Lieferauftrag für die beiden Blitzersäulen mit einem Angebotsvolumen von rund 122.000 Euro wurde an die Firma ERA aus Heilbronn vergeben.

Vor der Entscheidung bat Gemeinderat Christoph Haag noch einmal darum, auch weiterhin "mobile Blitzer" im Ort einzusetzen. Diese werden weiter zum Einsatz kommen, versicherte Werner. Jüngst sei auch der Überwachungs-Anhänger wieder "im Kurzeinsatz" gewesen "bis er etwas Farbe bekommen hat."

Auf Anfrage erklärte der Bürgermeister, dass es beim Einsatz in der Eichtersheimer Frankenstraße zu einer Sachbeschädigung durch Sprühfarbe gekommen war. Der Verursacher konnte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von der Polizei inzwischen ermittelt werden. Es sei Anzeige erstattet worden, sagte das Gemeindeoberhaupt.