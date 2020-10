Angelbachtal. (ram) Kurz vor Redaktionsschluss erreichte die RNZ die Nachricht, dass eine Erzieherin der kommunalen Kinderkrippe Dorfmitte an Corona erkrankt ist. Man sei in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, teilten Bürgermeister Frank Werner und die Leiterin der Kommunalen Kinderhäuser, Bianca Tagscherer, unserer Zeitung mit. Eingesetzt war die Erzieherin der Mitteilung zufolge in der "Regenbogengruppe" der Einrichtung, in der Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreut werden.

Vorsorglich werden alle Kinder und Erzieherinnen, die längeren direkten Kontakt mit der infizierten Person hatten, in häusliche Quarantäne verwiesen. Dies betreffe vornehmlich die "Regenbogengruppe" und weitere einzelne Kinder, die von der Erzieherin nachmittags betreut wurden. "Die betroffenen Personen werden von der Gemeinde direkt kontaktiert", erklärte der Bürgermeister und fügte hinzu: "Eltern, die nicht direkt von uns kontaktiert wurden, können ihr Kind normal in den Kindergarten bringen."

Eine Infektionsgefahr für die übrigen Gruppen und Personen im Kindergarten Dorfmitte sowie im Kindergarten Sonnenberg werde der Mitteilung zufolge momentan nicht gesehen. Alle Gruppen, mit Ausnahme der "Regenbogengruppe", werden am Mittwoch wie gewohnt betreut. Über die weitere Entwicklung informiert die Gemeinde über ihre Homepage unter www.angelbachtal.de