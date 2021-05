Angelbachtal. (ram) Nachdem erst vor einer Woche auf einem Feldweg ein Hase qualvoll sterben musste, mussten am Montagmorgen die Kinder des Waldkindergartens im Michelfelder Wald einen traurigen Fund machen: In unmittelbarer Nähe ihres Bauwagens im Unterwald fanden sie ein totes Reh.

Die informierten Jagdpächter holten den Kadaver umgehend ab. Wie sich herausstellte, wies das Reh deutliche Bissspuren an Hals und Keule auf. Es sei vermutlich von einem wildernden Hund gerissen worden, teilten die Jäger mit. Wer über das Wochenende dahingehend Beobachtungen gemacht hat, kann sich bei der Gemeindeverwaltung unter Telefon 07265 / 91200 melden. Besonders tragisch: Das Reh war mit zwei Kitzen trächtig.

Wie die Gemeinde mitteilt, müssen Hunde auch im Außenbereich angeleint werden, wenn sie nicht per Zuruf zurückzuholen sind. Dies gelte auch für Situationen, in denen der Hund seinem natürlichen Jagdtrieb nachgehe. "Bitte halten Sie sich besonders in der bereits mehrfach angekündigten Brut- und Setzzeit an diese Vorgabe. Die Wildtiere benötigen gerade dann unseren Schutz, um ungestört ihre Jungen aufziehen zu können", heißt es aus dem Rathaus.