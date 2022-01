Angelbachtal. (ram) Einstimmige Entscheidungen ohne kontroverse Diskussionen prägten die letzte Zusammenkunft des Gemeinderates des Jahres in der Sonnenberghalle, an deren Ende Bürgermeister Frank Werner eine positive Bilanz für die kommunale Arbeit im Jahr 2021 zog und auch seinen Dank an Gemeinderat und Verwaltungsmitarbeiter aussprach. Zahlreiche Maßnahmen und Planungen habe man trotz Coronapandemie vorangetrieben. "Bleibt zu hoffen, dass 2022 nicht erneut so ein Totalausfall in kultureller Hinsicht wird", sagte Werner.

Im Mittelpunkt der Sitzung standen Auftragsvergaben zur Sanierung der rechten Hälfte des Friedrich-Hecker-Geburtshauses. Im Sommer hatte der Gemeinderat die Verwaltung mit der baulichen Umsetzung sowie der Ausschreibung beauftragt. Nach den deutlich gestiegenen Preisen hatte man aber zunächst etwas abgewartet, was sich jetzt bezahlt mache, wie der Bürgermeister erklärte.

Die nun vergebenen Gewerke Gipser-, Heizungs- und Elektroarbeiten blieben unter der Kostenschätzung des Architekten, lediglich bei den Sanitärarbeiten entschied der Gemeinderat, die Ausschreibung aufzuheben. Bei ihnen lag laut Bauverwaltungsleiter Daniel Oestrich nur ein Angebot vor, welches weit über der Berechnung des Architekten lag. Die Sanierungsarbeiten an dem historischen Gebäude sollen im Januar beginnen und möglicherweise noch 2022 abgeschlossen werden. Vorarbeiten wurden bereits vom Gemeindebauhof geleistet.

Die rechte Seite des großen Gebäudes steht seit Jahrzehnten leer, die Gebäudetechnik ist veraltet und muss erneuert werden. Genutzt werden wird die Gebäudehälfte dann vom Künstler Jürgen Goertz, der in der linken Haushälfte wohnt. Ein entsprechender Vertrag wurde bereits vor vielen Jahren abgeschlossen, doch erst in den vergangenen Monaten waren alle Fragen geklärt, sodass die Ausschreibung auf den Weg gebracht werden konnte. Gefördert wird die Maßnahme mit einem Zuschuss von 51 Prozent aus dem Landessanierungsprogramm.

Weitere Themen wie die geplante Sperrung der Michelfelder Ortsdurchfahrt zum Bau des Verkehrskreisels beim ehemaligen Gasthaus "Löwen" ab Januar kamen bei den "Anfragen und Mitteilungen" zur Sprache. Gemeinderat Jürgen Lutz (Freie Wähler) bat darum, bei der Umleitungsplanung auch größere Fahrzeuge zu berücksichtigen. Heimo Linse (GAL) wollte dazu wissen, ob die Bauarbeiten bis zur Erntezeit im Sommer abgeschlossen sein werden. Doch davon geht die Gemeinde nicht aus, frühestens im August könnte der Kreisel fertig sein. Und so regte Karl Kern (Freie Wähler) an, die Bauarbeiten zu priorisieren. Eine Antwort auf den Umgang mit dem Umleitungsverkehr zwischen Friedhofstraße und Luisenstraße während der Baumaßnahme fand sich im Gremium nicht, auch wenn der Verkehr dort wohl nicht reibungslos fließen wird. Und so fand Jürgen Lutz auch das passende Schlusswort zum Thema: "Jeder muss etwas Rücksicht nehmen", forderte er.

Ob eine kommunale Corona-Testpflicht in den Kindergärten möglich wäre, wollte Sascha Bertich (Junge Liste) wissen. Dies sei ein sehr heikles Thema, sagte Werner, einige Eltern stünden dem sehr kritisch gegenüber. Angewiesen sei man deshalb auf eine Regelung der Landesregierung. Jedoch biete die Gemeinde schon seit Monaten für jedes Kindergartenkind zwei Selbsttests pro Woche für Zuhause an. Man wisse jedoch, dass nicht jeder das freiwillige Angebot annehme. Markus Haaß (BV/CDU) bat hier um einen nochmaligen Appell von Gemeindeseite. Einen Tag nach der Ratssitzung hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Blick auf die Omikron-Variante dann eine ab 10. Januar 2022 im Land geplante Testpflicht auch für Kindergartenkinder angekündigt.