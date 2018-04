Angelbachtal. (abc/kel) Nicht erst seit heute gilt die Gemeinde Angelbachtal als beliebtes Wohnquartier. Doch nicht nur in den Neubaugebieten gab es Zuwachs, auch der Schlosspark hat zwei neue Bewohner bekommen: Ein Storchenpaar, das sich auf einer Platane ein Nest gebaut hat, hat die volle Aufmerksamkeit der menschlichen Nachbarschaft. Bald scheint es Nachwuchs zu geben.

Als im vorigen Monat ein Storch der zoologischen Gattung Ciconia ciconia immer wieder einen Baum beim Wasserschloss anflog, fand das Ereignis bereits Eingang in die Rhein-Neckar-Zeitung. Kurz darauf wurde ein zweiter Vogel gesichtet. Es kam, wie es kommen musste: Es wurde geschnäbelt und geklappert, dann ein Nistplatz gebaut und gemacht, was Vögel halt so machen. Jetzt liegt offenbar zumindest ein Ei im Nest. "Die beiden brüten bereits", hat Hauptamtsleiter Diethelm Brecht von der Warte des Rathauses aus beobachtet. Dass sich Störche im Ort häuslich einrichten, hat es schon seit langem nicht mehr gegeben. "Alte Einheimische haben mir erzählt, dass einst auf dem Turm der evangelischen Kirche in Eichtersheim ein Wagenrad montiert gewesen sei. Darauf hätten Störche gebrütet, aber das ist mindestens 50 Jahre her", berichtet der heimatkundlich bewanderte Brecht.

Früher waren Weißstörche - dazu gehören auch die Angelbachtaler Exemplare - in Baden-Württemberg weit verbreitet. Doch der dramatische Verlust von Lebensräumen und die Austrocknung von Sumpfgebieten, in denen Störche normalerweise ihre Lieblingsnahrung Frösche finden, hat fast zum völligen Verschwinden der Weißstörche geführt - auch im Kraichgau. In der benachbarten Rheinebene und im Bereich Bad Schönborn/Malsch hält sich eine Population. "Vielleicht stammen die beiden Tiere ja sogar von dort", spekuliert Diethelm Brecht.

Etwa einen Monat dauert die Brutzeit, zwei weitere Monate dauert es, bis ein Jungstorch flügge ist. So weiß es Dr. Axel Derks. Der Angelbachtaler ist zwar Humanmediziner, kennt sich aber auch mit Tieren aus und kommt jetzt ins Grübeln: In die biologische Abläufe fallen die Termine für den in diesem Bereich stattfindenden Pfingstmarkt und die Serenade - der eine mit Lasershow zu Rockklängen, die andere mit Feuerwerk bei Klassikmelodien. "Den Storcheneltern es wohl kaum gefällt, wenn Feuerwerk die Nacht erhellt", hat der mitfühlende Doktor auf seiner Homepage gereimt. Hauen die Störche ab, wenn es knallt und zischt?, lassen sie eventuell ihren Nachwuchs mutterseelenalleine im kargen Geäst zurück? Dieses Schreckenszenario hält man im Rathaus für eher unwahrscheinlich. "Das Pfingstmarkt-Feuerwerk findet hunderte Meter entfernt am Festplatz statt, und die Lasershow auf der abgewandten Schlossseite. Die Lautsprecher zeigen in Richtung Schlossstraße, weshalb kaum Schall bis zur Platanenallee durchdringen sollte", schätzt Hauptamtsleiter Brecht das Gefahrenrisiko ein.

In der Tat scheinen Störche wenig geräuschempfindlich zu sein. Grundsätzlich, sagt Christoph Bauer vom Landesbund für Vogelschutz, reagierten Vögel kaum panisch auf Lärm. Bisweilen bauten Störche ihre Nester auf Rathausdächer, und zwar direkt neben Feuerwehrsirenen. Allerdings sind durchaus auch Fälle dokumentiert, bei denen die Störche nach einen Feuerwerk auf Nimmerwiedersehen verschwunden waren.