Von Ralf März

Angelbachtal. Die Bundesstraße 292 entlang der Eichtersheimer Hauptstraße wird voraussichtlich noch diese Woche voll für den Verkehr gesperrt, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte: Für rund ein Jahr wird es im Bereich zwischen Friedrich-Hecker-Platz und dem Kreisel der Bundesstraße 39 kein Durchkommen für Fahrzeuge geben.

Geplant ist, auf einer Länge von 380 Metern Kanal und Wasserleitung im Untergrund auszutauschen sowie auf etwa 420 Metern den Straßenbelag samt Bordsteinen zu erneuern. Auch die Gehwege werden saniert und Leerrohre für den Ausbau des Glasfasernetzes verlegt.

Im Frühjahr war die Baumaßnahme öffentlich ausgeschrieben worden. Vergeben wurde sie an den günstigsten Bieter, die Firma Grimmig aus Heidelberg, die in diesen Tagen die Baustelle an der viel befahrenen Bundesstraße einrichten wird. Der Sanierungsbedarf ist offensichtlich: Zahlreiche Risse und Absenkungen gibt es im Fahrbahnbereich, was den Straßenbaulastträger, das Regierungspräsidium Karlsruhe, dazu veranlasst hatte, eine Fahrbahnerneuerung vorzunehmen. Diese Gelegenheit nutzt nun die Gemeinde, um auch im Untergrund aktiv zu werden: Die gusseiserne Wasserleitung stammt aus dem Jahr 1907, der Kanal ist zwar jünger, jedoch ebenfalls stark sanierungsbedürftig. Auswaschungen an den Kanalrohren, Hohlräume sowie Setzungen im Bereich der Anschlüsse waren bei den Untersuchungen mittels Kamera zu sehen.

Doch auch neben dem Fahrbahnbereich und dem Gehweg muss Hand angelegt werden: Die große Sandsteintreppe hin zur evangelischen Kirche soll im Rahmen der Maßnahme und mit Zuschüssen aus dem Landessanierungsprogramm saniert werden.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme betragen rund zwei Millionen Euro. Rund 400.000 Euro, den Anteil der Fahrbahnsanierung, übernimmt der Bund. Da der Kanal mittig unter der Straße verläuft, ist die Baumaßnahme nur während einer Vollsperrung zu realisieren. Gearbeitet werden soll in zwei Abschnitten, geöffnet wird die Straße immer nur auf wenigen Metern in Form einer Wanderbaustelle. Damit werde erreicht, dass die Anwohner weiterhin ihre Grundstücke erreichen können.

Augenmerk werde auf das Seniorenheim "Hofgut" gelegt, das während der Baumaßnahmen jederzeit vom Rettungsdienst zu erreichen sein werde, erklärt Bürgermeister Frank Werner. Der Verkehr soll während der Bauzeit weiträumig um Angelbachtal herumgeleitet werden, der Anwohner- und Busverkehr erfolgt über örtliche Umleitungsstrecken.