Angelbachtal. (ram) Der Hinweis steht seit einigen Tagen vor den Eingangstüren des Eichtersheimer "Penny"-Marktes: Am Samstag nächster Woche wird der Laden am Ortsausgang Richtung Eschelbach zum letzten Mal geöffnet haben. "Wir gehen leider am 5.2. und sagen Danke für die gute Nachbarschaft", ist knapp auf dem Aufsteller zu lesen. Vor rund zehn Jahren zog der zur Rewe-Gruppe gehörende Lebensmittel-Discounter in das Ladengeschäft ein, nachdem die "Netto"-Filiale in einen Neubau in Michelfeld umgezogen war.

Mit Lebensmitteln sei die Gemeinde aber auch nach der "Penny"-Schließung gut versorgt, bestätigt Bürgermeister Frank Werner auf Anfrage. Mit "Aldi", "Rewe" und "Netto" sowie einer Bäckereifiliale mit Lebensmittelsortiment in der Michelfelder Ortsmitte bleibe ein breites Angebot. Ob sich nach dem "Netto"-Neubau ein zusätzlicher "Penny" überhaupt trage, war schon vor zehn Jahren infrage gestellt worden. Zuletzt war der Käufer-Andrang im Discounter eher gering, erfuhr die RNZ von Kunden.

Trotz der Schließung gibt es auch erfreuliche Nachrichten: Wie der Bürgermeister bestätigt, konnten in den vergangenen Tagen vom Eigentümer des Ladengeschäfts Verträge mit der Drogeriemarktkette "Rossmann" unterschrieben werden. Werner war bereits einige Zeit im Gespräch mit der Firma und hatte sich schon vor einigen Jahren um eine Ansiedlung neben dem "Netto" in Michelfeld oder bei den Supermärkten in Eichertsheim bemüht, erklärt er. Die Standorte schienen jedoch für "Rossmann" nicht ideal.

Gespannt ist der Bürgermeister nun auf das genaue Angebot in der neuen Drogeriefiliale. Denn mit 799 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfte ein überdurchschnittlich großer Drogerie-Laden entstehen. Unter anderem hofft er auf eine Schreibwarenabteilung.

Zunächst plane der Gebäudeeigentümer aber umfassende Renovierungsmaßnahmen, war zu erfahren. Wann der neue Drogeriemarkt öffnen wird, ist derzeit offen. Werner schätzt, dass es im Frühsommer soweit sein könnte.