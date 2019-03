Angelbachtal. (cba) Seit 2014 ist er Mitglied des Gemeinderates, bei der nächsten Kommunalwahl am 26. Mai tritt er nicht mehr an, wie er gestern auf seiner Internetseite bekannt gab. Dr. Axel Derks teilt auf seiner Internetseite mit: "Nach reiflicher Überlegung und langen Gesprächen mit echten Freunden habe ich mich schweren Herzens entschlossen, nicht mehr für den nächsten Gemeinderat zu kandidieren, dies zum Schutze meines Umfelds und meiner Person."

Derks sorgte in der 5000-Einwohner-Kommune immer wieder für aufgeheizte kommunalpolitische Diskussion im Ratsrund. Der 70-jährige pensionierte Allgemeinmediziner polarisierte, wie wohl selten ein Bürgervertreter. Auch war ihm vorgeworfen worden, das Ansehen der Gemeinde mit kommunalpolitischen Eskapaden zu schädigen. In seiner jüngsten Mitteilung im Internet verwehrt er sich gegen die Vorwürfe der zurückliegenden Monate, seine ärztliche Schweigepflicht zugunsten kommunalpolitischer Ambitionen verletzt zu haben und verweist auf ein Gutachten der Ärztekammer. Der "endgültige Versuch eines Todesstoß", so schreibt er, sei die Fälschung seiner Weihnachtsmail gewesen.