Von Christian Beck

Sinsheim. Ganz alte Fenster hatten eine Scheibe. Heute sind sie meist dreifachverglast - so lassen sich Heizkosten sparen. Das führt jedoch dazu, dass die Einbautiefe immer größer wird, zudem steigt das Gewicht. Mit diesen und weiteren Herausforderungen der Zukunft befasst sich aktuell die Firma Al bohn und hat rund eine Million Euro in ein neues Zuschnitt- und Bearbeitungszentrum investiert, das am Donnerstag offiziell eröffnet wurde. Und Geschäftsführer Matthias König betont: "Wir stehen zum Standort Sinsheim."

Eine Fertigung mit großen Produktionsstraßen ist in vielen Branchen selbstverständlich, beispielsweise im Automobilbau. Im Fensterbau kommt laut Geschäftsführer Gerd Schwöbel aber eine Besonderheit hinzu: "Jedes Element, das wir herstellen, ist ein Unikat." Von der Bestellung bis zum Einbau eben jener Unikate vergingen wenige Wochen, die Produktion erfolge dank moderner Anlagen in wenigen Stunden. Danach werden Fenster, Türen, Wintergärten und vieles mehr aus Glas in den Lkw geladen - "just in time", also im engen Zeitplan. Nicht zuletzt, weil die Lagerflächen beim Sinsheimer Traditionsunternehmen knapp sind. Es geht darum, den Platz möglichst effektiv zu nutzen.

Gleiches gilt auch für die Mitarbeiter. Rund 410 sind zurzeit bei Al bohn beschäftigt. Händeringend werde quer durch die Bank der Berufsgruppen gesucht, doch der Arbeitsmarkt sei nahezu leer gefegt. Ein Phänomen, das viele Betriebe beim Partnertag von Al bohn in der Arena der TSG am Mittwoch bestätigten. Die Geschäftsführung setzt deshalb darauf, die Angestellten besser auszubilden und ihnen höherwertige Arbeitsplätze anzubieten - weniger anspruchsvolle Tätigkeiten werden zunehmend von Maschinen übernommen.

So ist es auch beim neuen Zuschnitt- und Bearbeitungszentrum der Fall. Es wird von einer Person bedient und bestückt. Unter anderem schneidet, fräst und bohrt es, so dass 54 Fensterflügel pro Stunde gefertigt werden können - jenes Element des Fensters, das geöffnet werden kann. Die neue Anlage sei auch notwendig, um auf dem kleinteiligen und hart umkämpften Fenstermarkt mithalten zu können, betont König. Firmen aus Osteuropa drückten die Preise. Doch es sei wichtig, dass auch weiterhin in Sinsheim Fenster und mehr bei Al bohn produziert werden. Damit dies auch weiterhin der Fall ist, will das Unternehmen weiter wachsen und weiter investieren: Eine Millioneninvestition in eine Schweiß- und Putzanlage ist laut König geplant.

Zudem setzt die Geschäftsleitung auf Innovationen: Fenster und Glas-Hebe-Schiebetüren werden immer größer und schwerer. Um sie einzubauen, brauche es viele Helfer oder gar einen Kran. Um die Fenster quasi auf Diät zu setzen, soll das Metall, was darin bislang verbaut wurde, dank leichterer Materialien und neuer Techniken verschwinden. Und aus Glas könne man noch viel mehr als Fenster und Türen fertigen, schwärmt Schwöbel.