Von Tim Kegel

Sinsheim/Kraichgau. Irgendwo im Herzen des Kraichgaus, dort, wo der Wald kaum tiefer sein könnte, ist es passiert: Früh morgens, kurz nach 7 Uhr, als er einige hundert Meter im Bestand den kleinen, blaugrünen Haufen erstmals erspähte. Michael Janetschek hat seinen Augen nicht getraut. "Ist das wirklich ein Zelt?", hat er sich an jenem Morgen gefragt.

Jagdpächter Janetschek wollte sich das mal näher anschauen und schritt frisch vorwärts. Gleich sollte er da sein. Dort, wo sich normalerweise nur wilde Schweine und der Jäger selbst hinverirren – an einer seiner Ablenkungsfütterungen, mit denen er versucht, Sauen vom Fressen im Feld fernzuhalten – stand es da. Surreal, "ja fast schon bescheuert", wirkte die Szenerie auf den Sinsheimer. "Tatsächlich. Ein Zelt!"

Ein Wanderer zeltete, inklusive „Barbecue“ mit Waldbrandrisiko. Foto: privat

Ein Igluzelt, sauber aufgebaut und im trockenen Laub verankert. Vornedran: die Reste eines Lagerfeuers. "Ein kleines Barbecue", sagt der verdutzte Waidmann, "ich fass’ das ja nicht." Jetzt ist Janetschek keiner, "der den Sheriff spielen will" und eigentlich ganz gutmütig. Also zupfte er zaghaft am Zelt, bis sich "eine verschlafene Gestalt" herausrollte: "Ein junger Mann", beschreibt ihn der Jagdpächter, "wie er mir sagte, ein Wanderer."

Zehn Minuten Zeit gab Janetschek dem Wandersmann, um sich zu trollen. Dies nicht ohne den Hinweis, dass es bessere Ideen gibt, als Waldbaden und Barbecue an der Kirrung: "Der Wald ist staubtrocken." Nach Janetscheks Ansicht hätte es "ein großes Feuer geben können – ein australischer Buschbrand wäre dagegen nichts gewesen". Der Wanderer rückte ab – und drückte Janetschek noch einen Spruch "in pampigem Ton".

Wochen später auf dem Sinsheim-Ehrstädter Acker. Dinkel hat Landwirt Matthias Ohr hier gerade eingesät – die gesunde, alte Getreidesorte werde ja auch bei Stadtmenschen immer beliebter. In Eppingen lässt Ohr ihn mahlen, zu einem schönen Regionalprodukt. Ernährungs- und naturbewusste Leute lieben Dinkel, hat sich der Landwirt gedacht, man müsse da auch "mit der Zeit gehen". Kurz vor Feierabend blickte Ohr nun noch einmal froh aufs erste zarte Grün des Dinkels, als sich etwas von fern näherte, "längs übers Feld", näher und näher. Die hohe Silhouette, die gleichförmigen Bewegungen – schließlich konnte Ohr es erkennen: "Das ist ein Radfahrer." Fernab jedes Wegs kam er angekurbelt.

Das wär’ anders gegangen: Mitten im Feld hatte sich der Radler. Foto: privat

Ein Mann mit einem Mountainbike. Was er hier schaffe, hat Ohr ihn gefragt. "Und ob er weiß, wo er da unterwegs ist?" Nur ein sehr dürres Gespräch kam zustande. Landwirt Ohr wies den Mann darauf hin, dass der gerade auch über seinen Dinkel – "ein Nahrungsmittel, das wir hier produzieren" – gewalzt war, woraufhin der Radler angab, dass er "sich verfahren" habe.

Alles schön und gut, gab ihm Ohr noch mit, man müsse trotzdem "ja nicht mitten durch den Acker". Der Radler ließ Personalien da und fuhr davon. Nach kurzer Rücksprache mit der Polizei geht Ohr davon aus, dass die Sache wohl im Lehm verlaufen wird. Den Radler findet er "respektlos". Jetzt hat Ohr Schilder gebaut, die der Bauernverband anbietet: "Auf diesen Wiesen und Feldern werden Nahrungsmittel produziert", heißt es darauf. Gezeigt wird auf den Vordrucken auch ein rot durchgestrichener Hund, der einen Haufen macht.

Mitten im Feld parkte dieses Auto. Foto: privat

Und auch Henrik Karrer, Ohrs Bekannter und Berufskollege aus Sinsheim-Reihen, schüttelt immer wieder den Kopf. Ihm fallen Momente ein, wie der mit dem Auto, das eines Mittags auf seinem Acker stand. Die Betonung liegt auf dem "auf". Nicht "am" Ackerrand, nicht "am" Wegsaum, sondern "auf" dem Acker, hatte der Wagen gestanden. Daneben jede Menge Platz. Karrer hat’s dann mal noch fotografiert.

Lockdown, Kurzarbeit, Langeweile, Sehnsucht nach Wildnis – sowohl Landwirt Ohr als auch Jäger Janetschek beobachten, dass sich seit Beginn der Corona-Krise etwas verändert: Menschen in weit größerer Zahl als noch vor zwei Jahren suchten die Nähe zur Kulturlandschaft und zu Naturräumen, zu Wald, Feld und Teich. Doch was sie dort dann machten, wirke zunehmend entfremdet, bisweilen sogar ziemlich wirr. Und es fange an bei dutzendfach entsorgten Hundekotbeuteln – aus Plastik – die in Hecken und Gräben geschmissen würden. Zu denken gebe auch, dass bei den in die Landschaft gepfefferten Verpackungen, von Schokoriegel bis Softdrink, die Zahl solcher "mit Bio-Siegel" steige.

So einiges berichten können Besitzer von Wildkameras; von Geräten, die eigentlich dazu da sind, Jägern Erkenntnisse übers heimliche Treiben der Waldtiere zu verschaffen. Wildkameras hängen oft an besonders entlegenen Stellen – bewusst dort, wo Menschen nur sehr selten hinkommen, eigentlich.

Sollte man meinen. Doch auch da hat sich das Bild gewandelt, sagt ein Jäger aus Sinsheim, dessen Name bekannt ist. Und dessen kleine Linse der Waldheimlichkeit denkwürdige Dinge entlockt: "Müllabladen, wild rumrennen, Geschlechtsverkehr, Waldbaden, Bäume umarmen, mit dem Metalldetektor das Gelände absuchen", zählt der Mann auf, "da gibt’s alles". Mindestens einmal pro Woche stoße er auf solche skurrilen Sachen, weit weg von den Waldwegen. Auch "Geocacher" – Schatzsucher mit Smartphones – seien schon mitten in der tiefen Nacht unter dem Hochsitz aufgekreuzt. "Im Grund’ kein Problem damit, aber wirklich hier?" Wie sollten da die Wildtiere, die alle so arg mögen, noch echt zur Ruhe kommen? Das fragt er sich.

Und immer wieder: Mund-Nasenschutz-Masken. Corona-Konformität eile selbst beim Lungenlüften im Wald und auf der Heide voraus. Regelmäßig sprängen, statt Reh, Schwein oder Füchslein, Maskenträger vor die Kamera im tiefen Tann, jetzt erst im Familienverbund. "Kommt alles vor", sagt er. "Manche joggen sogar alleine mit Maske."