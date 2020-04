Rad-Kurier, nicht nur in eigener Sache: Die Corona-Krise zwingt Klaus Gaude zu ungewöhnlichen Lösungen. Der lokale Einzelhandel kann sich hierdurch positionieren, glaubt der Chef der Buchhandlung Doll. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. "Dolles Ding": Die Corona-Krise trifft die Bevölkerung hart, quer durch alle Kreise und Schichten. Manche arrangieren sich damit, manche stecken den Kopf in den Sand, manche geben extra Gas, wie Klaus Gaude. Der Chef der Buchhandlung Doll macht zurzeit etwas, das in Berlin, Hamburg oder Manhattan keinen Halbsatz wert wäre – in Sinsheim aber schon: Seit Corona ist er Fahrradkurier für seine Bücher.

"So gut es geht" tue er das – "in der Regel bei allen telefonischen Bestellungen". Und eigentlich wolle er damit auch zeigen, dass Sinsheimer Händler einen Mehrwert bieten, wie ihn die Konkurrenz im Internet, ja selbst jene in einer anderen Stadt, der hiesigen Bevölkerung kaum bieten können: "Einen kurzen Draht, jemanden, den man kennt; absolut zuverlässig zu sein."

Als Sprecher des Arbeitskreises Handel und Handwerk im Sinsheimer Wirtschaftsforum bricht Gaude eine Lanze für die Händler vor der Haustür, gerade jetzt: Denn das Sinsheimer Sortiment sei schon immer vielfältig gewesen – quasi von Chanel über Junghans bis Nikon, von Blumengebinde bis Lederware, von billig über preiswert bis High-End. Nur merkten viele das erst jetzt, oder merkten es wieder, "wo man’s nicht mehr so einfach da hat". Eine Fußgängerzone mit buntem Ladenmix, in der man herumlaufen und mehr als Hörgeräte, Brillen, eine Frisur und einen Imbiss bekommt, hat was für sich, schildert er. Jetzt, ist Gaude sich sicher, wär’s wohl an der Zeit, möglichst vieles lokal einzukaufen. "Damit man’s noch kann, wenn das alles mal rum ist." Und das mit dem Sortiment, das sei "ein bisschen wie mit dem Mineralwasser im Supermarkt", sinniert Gaude: "Gibt’s mal kein Gemminger, dann gibt’s doch bestimmt Griesbacher oder Apollinaris."

Nun gut: Nicht jeder Händler in Sinsheim bietet momentan die Möglichkeit für einen Einkauf. Online, beziehungsweise als Webshop aufgestellt, sind nur wenige. Und als das Wirtschaftsforum vor wenigen Jahren ein "Local Commerce"-Angebot schaffen, den Sinsheimer Handel vernetzen wollte und dazu das Gewerbe im Rathaus informierte, da fuhr das Projekt mit Karacho an die Wand: "Hatten wir nie, brauchen wir nicht, kostet Geld", war damals der Tenor bei den Wenigen, die überhaupt da waren. Heute, in Zeiten von Corona, bekomme Gaude aber genau die Rückmeldung, "oft übers Netz", die ihn positiv stimme: die freundliche E-Mail über den guten Service, die Facebook-Anfrage zum Sortiment und dergleichen. Ein guter Weg, die Kunden während der Zwangspause zu erreichen, sei ein gerüttelt Maß "neuer Medien": "Man muss halt bissl’ danach schauen", sagt Gaude.

Diese Botschaften sind es, für die er sich abstrampelt: Gut 120 Kilometer auf dem Rennrad hat er seit dem Sinsheimer "Shutdown" heruntergespult – in einer Stadt der kurzen Wege ist das einiges – und Sinsheim, Dühren, Angelbachtal und Zuzenhausen mit Büchern versorgt. Auch vor der Krise sah man Gaude immer häufiger bei Sport-Events wie dem Firmenlauf – als Teilnehmer: Corona sporne ihn auch an, sagt der Buchhändler: "Wenn’s Wetter passt, nehm’ ich das Rad. Ich hab’ ja Zeit jetzt." Und für "die ganz harten Touren" durchs Hügelland, bei Wind und Regen, bei Großbestellungen und Terminsachen, gibt’s ja immer noch das Auto.

Das alles klingt locker-flockig, ist es aber nicht, sagt Gaude unumwunden: Wie einige alteingesessene Sinsheimer Händler habe Gaude "das Glück der eigenen Immobilie", welches es erleichtere, "auch mal eine Durststrecke zu überstehen". Die Auslieferung mit dem Rad steigere zweifellos den Sympathiewert, sei aber schlicht auch günstiger, zumal Bücher einen fest vorgegebenen Ladenpreis haben. Und, ob Rad oder Auto: Man könne zurzeit zuverlässiger sein als jeder Paketdienst. "Binnen zweier Werktage bedeutet bei uns auch binnen zweier Werktage."

Und was bestellen die Sinsheimer momentan? Querbeet, sagt Gaude, es lasse sich aus den Bestellungen "nichts Konkretes herausdeuten", wenn es auch eine einzige Auffälligkeit gebe: Rafik Schamis "Erzähler der Nacht" aus dem Jahr 1994 werde besonders oft gekauft, ein Klassiker und eine Sammlung von Kurzgeschichten.